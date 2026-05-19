르세라핌 김채원 / 사진=텐아시아 DB

그룹 르세라핌 김채원이 목 통증으로 예정된 일정에 불참한다.르세라핌 소속사 쏘스뮤직은 19일 공식 입장을 내고 김채원의 건강 상태 및 스케줄 참여와 관련해 안내했다.쏘스뮤직은 "김채원은 최근 목 부위 통증으로 병원 치료를 받았으며, 의료진으로부터 일정 기간 안정을 취하며 회복 경과를 지켜봐야 한다는 소견을 받았다"고 전했다.소속사는 의료진 소견과 김채원의 컨디션을 고려해 충분한 회복에 집중하는 것이 필요하다고 판단했다. 이에 따라 기 공지된 일정 (대학축제, Spotify PURE FLOWERS LIVE, 음악방송 등)에 김채원은 불참하게 됐다.쏘스뮤직은 "아티스트가 온전히 회복에 집중할 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 향후 스케줄은 회복 상태에 따라 유동적으로 운영될 예정"이라고 했다.한편, 김채원이 속한 르세라핌은 본격적인 컴백에 앞서 지난달 24일 선공개곡 'CELEBRATION'을 발매했다. 퍼포먼스 공개 이후 일부 팬들은 격렬한 헤드뱅잉 안무에 우려를 표했다. 실제로 김채원은 대학 축제 무대에서 목에 통증을 느끼는 듯한 모습을 보여 걱정을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr