사진 = '하와수' 유튜브 채널 캡처

사진 = '하와수' 유튜브 채널 캡처

가수 겸 방송인 조현아가 박명수, 정준하와 만나 폭발적인 가창력과 유쾌한 입담은 물론, 남다른 재테크 안목까지 아낌없이 과시했다.개그맨 박병수와 정준하가 운영하는 유튜브 채널 '하와수'에서는 '어반자파카? 잠바 아냐? 무도키즈 조현아 멘탈 탈탈 턴 박명수&정준하 (feat. 이수근 깜짝 전화)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 조현아가 게스트로 출연해 진행자 박명수, 정준하와 깊은 인연을 바탕으로 다채로운 이야기를 나누는 모습이 그려졌다. 조현아는 남다른 경제적 식견을 바탕으로 최근 화제를 모은 인도 펀드 투자 등 차별화된 재테크 비결을 깜짝 공개해 시작부터 박명수와 정준하의 감탄을 자아냈고, 비결을 묻는 질문에 매일 신문을 정독하고 있다고 털어놨다.본격적인 대화가 시작되자 조현아는 과거 큰 사랑을 받았던 프로그램의 열렬한 팬임을 고백하며 "제 인생은 '무도'로 이루어져 있다"며 "내가 우울할 때도 '무도', 심심한 타임에도 '무도', 방송이 잘 안 된다 해도 '무도'"라고 강조해 시선을 모았다. 최고로 꼽는 회차로 '돈가방을 갖고 튀어라', '꼬리잡기', '의상한 형제' 등 레전드 에피소드를 줄줄이 언급한 조현아는 출연자들과 함께 과거 가요제 영상을 시청하며 성공한 덕후로서의 깊은 감격을 감추지 못했다.이에 박명수는 어반자카파가 활동 시기만 조금 더 맞았어도 대박이 났을 것이라며 아쉬워했고, 정준하가 방탄소년단까지 언급하며 화려한 가상 라인업을 구성하자 조현아는 "그렇게 나란히 놓으면 안 될 것 같긴 한데"라고 손사래를 치면서도 "모든 가수들이 '무도' 가요제에 한 번 나가는 게 꿈이었을 거다"라고 당시의 독보적인 위상을 회상했다.이어 조현아는 시청자 대표를 자처하며 과거 두 사람을 둘러싼 초창기 불화설 비하인드에 대해 "두 분이 진짜로 사이가 좋죠?"라는 날카로운 질문을 던졌다. 박명수는 웃음을 주기 위한 연출이었을 뿐 당시에도 친한 사이였다고 해명했고 정준하는 "초반에만 안 좋았다"며 "박명수 식의 개그를 내가 받아들이기가 힘들었다"라고 고백했으나 현재는 둘도 없는 긴밀한 관계임을 강조했다. 또한 과거 극심했던 악성 댓글로 고통받았던 시절에 대해 정준하가 힘들었던 심경을 토로하자 박명수는 정준하가 마음이 여리고 순해서 작은 타격에도 쉽게 상처를 받는 편이라며 동료의 약한 면모를 대변했다.조현아는 슬픔에 잠긴 정준하를 향해 현재는 오빠를 미워하는 사람이 아무도 없다며 진심 어린 위로를 건넸으나, 박명수가 내 주변에는 많다며 짓궂은 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 정준하는 30대 중반이었던 당시와 달리 "이제는 상처 받을 나이가 아니다. 그때는 그랬다"라며 한층 초연해진 태도로 과거의 아픔을 털어냈다.그런가하면 조현아는 즉석에서 박명수와 정준하를 위한 일대일 보컬 하드 트레이닝을 진행하며 '조티처'로 변신했다. 이들은 내친김에 프로젝트 그룹인 하수자카파를 결성해 어반자카파의 메가 히트곡인 '널 사랑하지 않아'를 애절한 감성으로 열창하며 깊은 울림을 선사했다.이후 세 사람은 향후 채널의 방향성을 다각도로 모색하며 함께 당구를 치고 짜장면을 주문해 먹는 친근한 콘셉트의 합동 콘텐츠를 기획했고 조현아가 남다른 자신감을 피력한 인형 뽑기 대결도 차기 아이템으로 낙점했다. 특히 당구 콘텐츠의 규모를 확장하기 위해 연예계의 대표적인 당구 강자로 손꼽히는 개그맨 이수근과의 즉석 전화 연결을 시도해 4인 합동 대결을 제안했고 수화기 너머 이수근 역시 흔쾌히 제안을 수락하며 역대급 협업의 성사를 예고해 시청자들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr