사진 = '고초희 Daily Chohees' 유튜브 채널 캡처

사진 = '고초희 Daily Chohees' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 9기 옥순이 31기 일부 출연자들의 이중적이고 무례한 언행을 향해 날카로운 일침을 가했다.유튜브 채널 '고초희 Daily Chohees'에서는 '꿀템 소개시켜줘야쥬 미니멀리즘 우리집에 테무를 곁들인 룸투어 아무래도 터가 안좋은 나솔 31기 리뷰를 곁들인 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는 솔로' 31기 방영분을 시청한 9기 옥순이 옥순, 영숙, 정희의 집단적 험담과 무례한 행태를 다각도로 분석하는 모습이 그려졌다.9기 옥순은 최근 뜨거운 감자로 떠오른 31기 내부의 파행을 언급하며, 옥순이 영숙을 옹호하기 위해 내세운 변명을 향해 순자와 경수의 확고한 기류에 밀려 자신들이 입지가 불리해지자 늘어놓은 억지 주장이라며 정면으로 반박했다.특히 영숙, 정희와 공모해 순자를 방에 두고 옆방에서 들리도록 험담을 나눈 옥순의 행동에 대해 9기 옥순은 촬영장의 과도한 카메라와 정신없는 환경 탓에 사회적 실수를 저지를 확률이 높음을 감안하면서도 "만약 해명 타임이 주어진다면 들릴 줄 몰랐다고 얘기할 거 같다"라며 고의성 여부를 주시하겠다고 전했다. 이어 인물들이 순자 개인을 증오한다기보다는 "주인공 롤에 질투한 게 아닌가 싶다"라며 고립 작전의 이면에 숨겨진 심리적 배경을 날카롭게 짚어냈다.또한 연하의 출연자들이 손윗사람인 순자에게 반복적으로 귀엽다는 언사를 던지며 불쾌감을 유발한 상황에 대해서도 9기 옥순은 깊은 공감과 함께 질타를 쏟아냈다. 만난 지 얼마 지나지 않은 동성 언니에게 귀여움을 연발하는 행위는 서열상 상대방을 하대하거나 기를 꺾으려는 기만적인 의도로 해석될 소지가 다분하다며 부적절성을 비판했다.더욱이 순자가 대접한 떡국을 남김없이 취한 직후 바로 곁에서 모욕을 주고 신체적 특징에 대한 영숙의 무례한 발언을 뒤에서 들리게 험담하는 이중적 행태에 9기 옥순은 경악을 금치 못했다. 불만이 있다면 정당당당하게 직접 대면해 따져야 마땅하다고 지적한 9기 옥순은 "내가 순자였으면 참지 않고 직접 들이받았을 것이다"라며 참담함을 토로했고, 스트레스로 인해 위경련을 일으켜 응급실로 이송된 순자의 실태에 비통해했다.한편 일각에서 제기된 31기 옥순의 임신 및 절대안정 진단을 이유로 한 압박성 통편집 요구설에 관해서도 9기 옥순은 전임자로서의 냉정한 일침을 가했다. 대중의 악성 댓글로 인한 정신적 고충으로 제작진에게 편집을 애원하는 심경은 충분히 이해하지만 이미 수많은 부정적 선례가 존재해 왔음을 강조했다. 9기 옥순은 미방분 폭로 이후 가속화된 비난 여론에 대해 "방송에 나오면 무조건 다 욕먹을 수밖에 없다"라며 "그런 걸 보고 나왔으면 어느 정도 마음의 준비는 되어 있었어야 하는 것 아닌가"라고 지적하며 출연자로서 책임감 있는 자세를 촉구했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr