사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

개그맨 부부 임라라와 손민수가 고된 쌍둥이 육아에서 벗어나 침샘을 자극하는 역대급 야식 먹방을 선보였다.임라라, 손민수 부부가 운영하는 유튜브 채널 '엔조이커플'에서는 '마지막 통대창 먹방!! 대창 은퇴선언한 쌍둥이 엄빠 +불닭볶음탕면까지'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 임라라와 손민수 부부가 육아 퇴근 후 오랜만에 치팅데이를 즐기는 모습이 그려졌다.이날 두 사람은 기름기를 쏙 뺀 통대창 구이와 모둠곱창, 막창에 파김치와 반숙 계란을 곁들인 매콤한 불닭볶음탕면까지 준비해 완벽한 야식 조합으로 시청자들의 시선을 사로잡았다. 음식을 맛있게 즐기던 부부는 쌍둥이를 키우며 눈코 뜰 새 없이 바쁘게 흘러가는 현실적인 육아 근황을 공유하며 공감대를 형성했다.바쁜 일상 속에서 멘탈을 관리하는 남다른 비법도 공개됐다. 임라라는 매일 아침마다 정신 건강과 자기 확신을 위해 긍정적인 문구를 크게 외치며 하루를 시작한다는 일상의 변화를 털어놨다.이에 손민수 역시 공감하며 따뜻한 대화를 이어갔고 이후 얼굴의 흉터 제거 치료를 받았던 생생한 경험담이나 평소 공포 영화에 대해 가지고 있던 생각 등 유쾌하고 소소한 일상 대화를 나누며 특유의 부부 케미스트리를 자랑했다.영상 말미에 임라라와 손민수는 순식간에 비워낸 통대창 먹방에 대해 짙은 아쉬움을 드러냈다. 다음 콘텐츠에서 도전할 먹방 메뉴를 추천해 달라는 부탁을 남긴 부부는 육아 스트레스를 날리는 시원한 먹방과 진솔한 토크로 팬들에게 유쾌한 에너지를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr