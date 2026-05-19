사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '살롱드립'

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배우 임지연이 사랑 표현에 솔직한 연애 스타일을 털어놨다.19일 유튜브 웹예능 '살롱드립'에는 SBS 드라마 '멋진 신세계'에 출연 중인 배우 임지연과 허남준이 게스트로 출연했다.이날 장도연은 임지연에게 "상대에게 좋아하는 마음을 전하고 싶을 때 어떻게 하냐"며 플러팅 스타일을 물었다. 이에 임지연은 망설임 없이 "저는 완전 직설적이다"라고 답했다.이어 "친해지고 싶고, 알고 싶고, 만나고 싶으면 솔직하게 표현한다"며 "사석에서 만나고 싶다는 말도 먼저 한다"고 털어놨다. 좋아하는 감정을 숨기기보다 적극적으로 표현하는 성격이라는 것.임지연은 평소 인간관계 스타일에 대해서도 솔직하게 말했다. 그는 "저는 사람을 너무 좋아한다"며 "후배들보다 언니들에게 더 마음이 간다"고 밝혔다.특히 송혜교, 전도연 등 선배 배우들과도 꾸준히 친분을 이어가고 있다고. 임지연은 "언니들에게 예쁨을 많이 받는다"며 "보고 싶으면 먼저 연락하고 사랑한다는 말도 자주 한다. 빨간 하트 이모티콘도 많이 쓴다"고 이야기했다.이를 들은 장도연은 "그런 스타일이 사람을 기분 좋게 만든다"고 반응했고, 임지연은 환하게 웃으며 공감했다.함께 출연한 허남준 역시 임지연의 실제 성격에 대해 언급했다. 그는 "처음엔 워낙 강렬한 역할을 많이 해서 무서울 줄 알았다"며 "근데 실제로 보니까 살면서 본 사람 중 손에 꼽을 정도로 착하다"고 말했다.임지연은 악역 이미지에 대한 주변 반응도 전했다. 넷플릭스 시리즈 '더 글로리' 속 박연진 캐릭터 이후 매니저가 "임지연 실제 성격도 그러냐"는 질문을 많이 받았다고. 그는 "'성질머리가 진짜 그러냐'는 얘기를 들었다"며 웃었고, 장도연이 "그만큼 연기를 잘했다는 뜻"이라고 하자 "저는 칭찬으로 받아들인다"고 답했다.또 최근 출연 중인 드라마 '옥씨부인전'과 관련한 에피소드도 공개했다. 임지연은 "식당에 가면 사람들이 '구덕이 왔다'고 하면서 뭘 하나 더 챙겨주려고 한다"며 "악역 할 때와는 반응이 완전히 다르다"고 말해 웃음을 안겼다.한편 임지연은 넷플릭스 '더 글로리'를 통해 인연을 맺은 배우 이도현과 3년째 공개 열애 중이다. 두 사람은 지난 2023년 열애를 공식 인정한 뒤 공개적으로 사랑을 이어오고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr