사진=텐아시아DB, 유튜브 '알딸딸한참견'

사진=유튜브 '알딸딸한참견'

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개그맨 최양락과 이봉원이 후배 양상국과 허경환에 대해 솔직한 평가를 내놨다.19일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '술이 아니라 토크에 취한다. 최양락X이봉원 토크 도수 초과'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 최양락과 이봉원은 등장부터 특유의 '찐친 케미'를 자랑했다. 서로를 향해 쉴 새 없이 농담을 던졌고, 과거 방송계 비하인드와 술자리 일화를 풀어내며 분위기를 이끌었다. 특히 최양락은 "선배라는 말 싫다. 형이라고 해라"라며 특유의 자유로운 분위기를 만들었고, 이봉원 역시 거침없는 리액션으로 웃음을 더했다.안재현이 "두 후배 양상국, 허경환 중 누가 더 개그 코드가 맞냐"고 묻자 최양락은 망설임 없이 "나는 양상국이가 더 웃기다. 생긴 것도 웃기게 생겼다"고 답했다. 이어 허경환을 향해서는 "키가 5~7cm만 더 컸으면 드라마 쪽으로 갔을 것"이라고 외모를 극찬했다.최양락은 "양상국이는 코미디언이다"라고 강조하면서도, 토크와 버라이어티 적응력에서는 허경환의 손을 들어줬다. 그는 "요즘 시대에는 경환이가 버라이어티에 더 잘 맞는다"고 평가했다.이봉원 역시 비슷한 의견을 내놨다. 그는 "버라이어티는 경환이가 낫다"면서도 "양상국은 연기를 잘한다. 그런데 경환이는 연기를 못한다"고 솔직하게 말했다. 이에 최양락은 양상국의 스타일을 구체적으로 설명했다.그는 "양상국이는 준비한 것만 하려고 딱 앉아 있다가 갑자기 밑도 끝도 없이 그 이야기만 한다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "코미디언 쪽으로 보면 맨날 콩트만 할 수는 없지 않냐. 이런 건 경환이가 더 낫다는 이야기"라고 덧붙였다.최근 양상국은 예측 불가능한 입담으로 화제가 된 바 있다. 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 여자친구 이야기를 하던 중 "데려다준 적 없다"고 말해 당황스러운 분위기를 만들었다. 당시 유재석이 상황을 수습하려 하자 양상국은 "그건 유재석 씨 스타일"이라며 받아쳤고, "한 번만 더 이야기하면 혼낸다"고 농담해 일부 시청자들 사이에서는 무례하다는 반응도 나왔다.또 tvN '놀라운 토요일'에서는 과격한 리액션과 높은 텐션으로 시선을 끌었다. 김해준의 상황극을 받아주지 않거나 갑작스럽게 고성을 지르는 장면 등이 방송되며 온라인상에서 갑론을박이 이어지기도 했다.한편 이날 방송에서 최양락과 이봉원은 과거 음주 에피소드, 방송국 비하인드, 개그계 문화 등을 쉴 틈 없이 풀어내며 세대를 초월한 입담을 과시했다. 방송 후 시청자들은 "토크 자체가 콩트 같다", "옛날 개그맨 감성이 살아 있다", "양상국 이야기 너무 웃기다" 등의 반응을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr