사진=텐아시아DB

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 김준호가 임신 노력 중인 아내를 향한 망언으로 빈축을 샀다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에는 신혼 300일 차 개그맨 김준호가 스페셜 MC로 출연했다.이날 김준호는 "대한민국 국민들과 결혼의 전 과정을 함께한, 김지민의 남자"라고 자신을 소개하며 "여자들이 제일 싫어한다"고 자신을 평가해 웃음을 자아냈다.프러포즈 당시 금연, 금주를 약속했던 김준호는 "정확하게 연초는 안 피운다. 전자 담배는 피운다"고 밝혔다. 이어 "술은 전에 30일 중 40일 마셨다면, 지금은 일주일에 한 번 정도로 줄였다. 그런데 폭음이다"라고 덧붙였다.약속을 어기고도 반성 없는 김준호의 모습에 이지혜는 "아직도 자기 멋대로 산다"며 철없는 모습을 지적했다."술과 담배 중 하나만 끊으라면?"이라는 질문에 김준호는 "와이프를끊어야 하나"라고 답해 경악케 했다. 김숙이 "개그맨들의 특징"이라고 감싸자, 김구라는 "이러니까 욕 먹는거다. 그냥 넘어가는 법이 없다"면서 "무슨 개그맨들 특징이냐. 못난 개그맨들의 특징"이라고 일침했다.김준호는 VCR에서 박위가 송지은은 '천사'라고 표현하자 "지민이는 천사 아닌 마리아다. 날 구해줬으니까"라며 "신격화해야 한다. 모자란 나를 구해줬다"고 애정을 표현했다. 서장훈은 "천사를 뛰어넘는 구세주"라며 공감했다.김준호는 "김지민을 위해 개그맨 홍인규와 '면봉클럽' 만들었다"고 밝혀 눈길을 끌었다. "뭐냐고" 묻자, "아무것도 아닌데요"라고 답한 그는 "아내에게 자존심 세우지 말자는 의미다. 면봉같이 필요한 듯 아닌 듯한 존재라는 것"이라고 설명했다.그러나 곧, 김준호와 홍인규가 골프 한 게임 치고 집에 돌아올 때 면봉 같은 존재감으로 귀가한다는 진짜 의미가 밝혀지자, 이지혜는 "오늘 일부러 게스트를 김준호 불러서 '사랑꾼' 박위와 비교하는 거냐"고 꼬집어 폭소케 했다.한편, 김준호와 김지민은 지난해 7월 결혼했으며, 최근 2세를 위해 시험관 시술을 시도 중인 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr