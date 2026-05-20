배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류한다/사진=텐아시아DB
배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류한다/사진=텐아시아DB
배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류하며 새로운 활약에 나선다.

이세은은 최근 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 출연을 확정했다. 그는 2015년 증권가 오너의 아들이라고 알려진 비연예인과 결혼했으며, 2016년과 2021년 두 딸을 출산했다.

1999년 MBC 28기 공채 탤런트로 데뷔한 이세은은 드라마 '야인시대'의 나미꼬 역으로 인기를 끌었다. 이후 '근초고왕' 등 다양한 작품에서 사극과 현대극을 오가며 폭넓은 연기 활동을 이어왔다. 결혼과 출산 이후 교양 프로그램 고정 출연은 오랜만인 만큼 관심이 쏠린다.
배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류한다/사진제공=린브랜딩
배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류한다/사진제공=린브랜딩
이세은은 프로그램을 통해 철저한 자기관리와 건강한 라이프스타일이 담긴 일상을 공개하며 시청자들과 소통할 예정이다. 최근 진행된 첫 녹화에서는 최은경 아나운서, 개그맨 정호철과 함께 '잘잘 삼남매'를 결성해 밝은 호흡을 보여줬다는 후문이다.

'잘 먹고 잘 사는 법 플러스'는 건강한 라이프스타일과 음식, 힐링, 일상 속 행복을 주제로 다양한 이야기를 전하는 프로그램이다. 이세은은 특유의 편안한 매력과 진솔한 입담으로 활력을 더할 전망이다.

이세은이 출연하는 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스'는 오는 22일 오전 11시 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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