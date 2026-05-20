배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류한다/사진=텐아시아DB

배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류한다/사진제공=린브랜딩

배우 이세은이 SBS 시사 교양 프로그램 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 고정 멤버로 합류하며 새로운 활약에 나선다.이세은은 최근 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스' 출연을 확정했다. 그는 2015년 증권가 오너의 아들이라고 알려진 비연예인과 결혼했으며, 2016년과 2021년 두 딸을 출산했다.1999년 MBC 28기 공채 탤런트로 데뷔한 이세은은 드라마 '야인시대'의 나미꼬 역으로 인기를 끌었다. 이후 '근초고왕' 등 다양한 작품에서 사극과 현대극을 오가며 폭넓은 연기 활동을 이어왔다. 결혼과 출산 이후 교양 프로그램 고정 출연은 오랜만인 만큼 관심이 쏠린다.이세은은 프로그램을 통해 철저한 자기관리와 건강한 라이프스타일이 담긴 일상을 공개하며 시청자들과 소통할 예정이다. 최근 진행된 첫 녹화에서는 최은경 아나운서, 개그맨 정호철과 함께 '잘잘 삼남매'를 결성해 밝은 호흡을 보여줬다는 후문이다.'잘 먹고 잘 사는 법 플러스'는 건강한 라이프스타일과 음식, 힐링, 일상 속 행복을 주제로 다양한 이야기를 전하는 프로그램이다. 이세은은 특유의 편안한 매력과 진솔한 입담으로 활력을 더할 전망이다.이세은이 출연하는 '잘 먹고 잘 사는 법 플러스'는 오는 22일 오전 11시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr