사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 장동건과의 첫 연애와 재회 후 결혼까지 이어진 러브스토리를 솔직하게 털어놨다.19일 고소영 유튜브 채널에는 '20대때 아무도 모르게 사귄적 있다는 고소영 장동건 커플 역대급 스토리'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 "어릴 때 장동건과 사귀다가 한 번 헤어졌다"고 밝혀 놀라게 했다. 그는 "진짜 친구였다가 영화 '연풍연가' 이후 이성적인 감정이 생겨 잠깐 만났었다"고 털어놨다.고소영은 당시를 떠올리며 "서로 너무 바빴다. 이렇게 사귀다가는 친구도 잃을 것 같아서 다시 좋은 마음을 가진 남자 사람 친구로 돌아갔다"고 말했다. 이어 "가끔 연락하면 항상 애정은 있는 상태였지만 '못 잊겠다', '다시 만나자' 이런 건 아니었다. 각자 연애도 했다"고 덧붙였다.이후 두 사람은 시간이 흐른 뒤 다시 가까워졌다고 밝혔다. 고소영은 "나도 심적으로 지쳐 있었고, 남편도 영화가 계속 딜레이되면서 힘들었던 시기였다"며 "결혼은 결국 타이밍인 것 같다"고 말했다.그는 "당시 나는 30대 중반이었다. '지금 결혼 안 하면 큰일 나겠다'는 생각을 하고 있었다"며 "그런데 장동건은 너무 잘 나가고 있었으니까 결혼 생각이 없을 줄 알았다. 그런데 집에서도 결혼 이야기가 있었다고 하더라"고 회상했다.두 사람의 재회 장소는 미국 LA였다. 고소영은 "오랜만에 밥이나 먹자고 해서 만났는데 우연히 똑같은 티셔츠를 입고 나왔다. 너무 웃겼다"고 말했다. 이어 "그 친구는 해외 올 로케 촬영 중이었고, 나도 한국에 돌아와서 마음이 싱숭생숭했다. 괜히 만났다는 생각도 들었다"고 털어놨다.결국 두 사람은 전화 통화로 다시 가까워졌다고. 고소영은 "그때 국제전화비가 몇백만 원 나왔던 것 같다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.하지만 재회 후에도 위기는 있었다. 고소영은 "한국에 와서 다시 만났는데 생활 패턴이 나와 너무 안 맞았다. 그래서 다시 친구로 돌아가는 게 좋겠다고 했다"고 말했다.장동건이 생활 습관을 바꾸는 걸 본 고소영은 "나에게 맞춰준 거다. 진지하게 만날 생각이 있다는 게 느껴졌다. 그렇게 2년 정도 연애하고 결혼했다"고 밝혔다.고소영은 현재 장동건과의 결혼 생활에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "지금은 거의 동지 느낌이다. 동료 같다"고 웃으며 "그래도 내가 뭘 하고 싶다고 하면 곱게는 안 들어줘도 계속 마음에 걸려 하는 스타일"이라고 말했다.한편 고소영과 장동건은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr