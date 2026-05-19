강수지가 휴면 통장 정리 중 뜻밖의 잔액을 발견했다. / 사진='강수지tv 살며사랑하며배우며' 유튜브 캡쳐

강수지가 집에 있는 휴면 통장을 정리하라고 조언했다. / 사진='강수지tv 살며사랑하며배우며' 유튜브 캡쳐

가수 강수지가 휴면 통장을 정리하다가 뜻밖의 잔액을 발견했다.지난 18일 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며'에는 '여러분 요즘 정리하기 딱 좋은 날씨 같아요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 강수지가 봄을 맞아 오래된 약과 배터리 등 집안의 묵은 짐들을 정리하는 일상을 공유하는 모습이 그려졌다.강수지는 오랫동안 미뤄왔던 휴면 통장을 정리한 에피소드를 털어놨다. 그는 "벼르고 벼르다 통장 정리를 했다"며 "20년 전 만들어 놓은 출연료 통장의 카드를 가지고 은행에 갔더니 직원이 '20년 된 카드를 가지고 오셨네요?'라며 너무 놀라더라"고 당시 상황을 설명했다.해당 통장의 잔액을 확인한 강수지는 "무려 23만 원이 들어 있었다"고 말했다. 그는 "겨울 코트 주머니에 넣었다가 만 원만 나와도 기분이 좋은데 그때부터 다음 은행에는 얼마가 들어있을까 상상의 나래를 펴기 시작했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.강수지의 횡재는 여기서 끝나지 않았다. 다른 휴면 통장에서는 무려 200만 원이 발견됐다. 본인도 언제 만들었는지 기억나지 않는 외화 통장에서도 30달러(약 5만 원)를 추가로 찾아냈다. 강수지는 "여러분도 집에 있는 옛날 통장들 가지고 가서 빨리 정리하셔라"라고 조언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr