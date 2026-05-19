배우 김무열·윤승아 부부의 다정한 분위기가 담긴 커플 화보가 공개됐다./사진제공=싱글즈

배우 김무열·윤승아 부부의 다정한 분위기가 담긴 커플 화보가 공개됐다./사진제공=싱글즈

배우 김무열·윤승아 부부의 다정한 분위기가 담긴 커플 화보가 공개됐다. 두 사람은 2015년 결혼했으며, 2023년 6월 아들을 품에 안았다.매거진 '싱글즈' 5월호를 통해 공개된 이번 화보에서 김무열과 윤승아는 이탈리아 프리미엄 라이프스타일 브랜드 듀베티카(DUVETICA) 아이템을 활용한 커플 시밀러룩을 선보였다.촬영 현장에서 두 사람은 자연스러운 케미와 편안한 분위기로 시선을 끌었다. 특히 듀베티카 특유의 액티브하면서도 세련된 무드를 각자의 스타일로 소화하며 감각적인 화보를 완성했다.화보 속 윤승아는 스트라이프 칼라넥 톱과 쇼츠를 매치해 경쾌한 분위기를 연출했고, 김무열은 로고 포인트가 돋보이는 칼라넥 셔츠와 코튼 팬츠 스타일링으로 댄디한 매력을 자랑했다.김무열·윤승아 부부의 화보와 인터뷰는 매거진 싱글즈 5월호와 공식 홈페이지를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr