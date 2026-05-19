사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 '전남편' 비와 다시 만났다.19일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '춤 알려주러 왔다가 이민정한테 찜 쪄지고 간 비 *전남편시리즈 2탄'라는 제목의 영상이 게재됐다. 과거 드라마 '돌아와요 아저씨'에서 부부로 호흡을 맞췄던 두 사람은 유쾌한 '전남편 토크'부터 부부 이야기, 댄스 챌린지까지 솔직한 입담을 쏟아냈다.이날 비는 등장하자마자 "전남편 시리즈를 한다고 해서 아이디어 너무 좋다고 생각했다"면서 "전 남편들이 많지 않냐. 내가 첫 번째냐? 난 뭐든 첫 번째가 좋은데"라며 아쉬워했다. 이민정은 "(이상엽에 이어) 두 번째"라고 답해 웃음을 자아냈다.이민정은 비를 초대한 이유에 대해 "옛날부터 챌린지를 해보고 싶었다. 우리나라 최고의 댄스 선생님 아니냐"고 말했다. 비는 최근 발표한 신곡 'Feel It(너야)' 안무를 직접 알려주며 일일 댄스 선생님으로 변신했다.하지만 이민정은 시작부터 자신 없는 모습을 보였다. 그는 "그 어떤 챌린지도 해본 적이 없다"며 "오늘 챌린지하러 간다고 하니까 오빠(이병헌)가 '무리하는 거 아니냐'면서 비웃더라"고 털어놨다. 이에 비는 "며칠 전에 형을 만났다. 민정 씨랑 같이 촬영한다고 했더니 '어 그래?' 하더라"며 이병헌 성대모사까지 선보여 웃음을 더했다.두 사람은 실제 부부 이야기로도 자연스럽게 이어졌다. 제작진이 "부부 동반 모임은 안 하냐"고 묻자, 이민정은 "언니(김태희)가 조금 샤이한 스타일"이라고 설명했다. 비 역시 "처음 이야기하는 건데 제 아내와 병헌이 형이 성격이 비슷하다. 저랑 민정 씨랑은 비슷하다"고 공감했다.이어 이민정은 "우리는 까불이고 저쪽은 진중하면서 잘 챙긴다. 우리는 까불까불하면서 사실 우리가 하고 싶은 걸 한다"고 말했다. 그러면서도 "남들이 보기엔 우리가 더 착해 보이는데 실제로 더 착한 건 저 사람들이다. 인정해야 한다. 더 많이 희생한다"고 솔직하게 털어놨다.부부끼리 작품 얘기를 하는지 묻자, 비는 "저희는 서로 작품 이야기를 아예 안 한다. 영역이 같으면서 다르기 때문에 결과만 보고하는 편이다"라고 밝혔다. 비의 공연 초대에, 이민정은 "저번에 가려다가 못 갔잖냐. 오빠가 '벗이거 보기 싫다'고 했다"고 전해 폭소케 했다.두 사람은 완성된 챌린지 영상을 촬영하는 데 성공했다. 비는 "시간만 더 있었으면 전체 안무도 가능했을 것"이라며 만족했고, 이민정 역시 "이런 도전 좋아한다. 다음엔 연습해서 오겠다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr