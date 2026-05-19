이경실, 정선희 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 정선희 유튜브 채널

이경실 / 사진 = MBN 엔터테인먼트 공식 유튜브 채널

코미디언 이경실이 사별 후 경제적 어려움에 시달린 정선희를 위해 3억 5000만 원을 보탠 일화를 공개했다.18일 MBN '바디인사이트' 측은 공식 유튜브 채널을 통해 '정선희를 살린 이경실의 의리! 그 이야기는?'이라는 제목의 편집본 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 이경실은 '연예계 대표 의리파'라는 타이틀에 대해 "그놈의 의리 좀 그만 얘기했으면 좋겠다. 의리 찾다가 사실 나도 많이 망했다"고 말문을 열었다.그는 "정선희 씨가 이경실을 은인으로 꼽았다더라"는 패널의 말에 "선희가 어느 날 안 좋은 일을 당하지 않았나"라며 정선희의 사별을 언급했다. 이어 이경실은 "당시 경제적인 문제가 컸다. 그런데 선희가 그걸 어떻게 할 수가 없는 상황이었다"고 설명했다.그는 "당시에는 제가 좀 경제적인 여유도 있었지만 주변 후배들한테 이야기하면 아이들이 잘 따라줬다"면서도 "제가 먼저 얼마를 내놓으면서 '선희가 안 갚을 애는 아니다. 너희도 생각이 있는 친구들끼리 같이 도와서 이걸 빨리 해결하고 선희를 살리자'고 얘기했다"고 고백했다. 이어 "큰 돈이 필요했는데 다음날 바로 마련이 됐다. 그 돈이 해결이 안 됐으면 선희가 살고 있는 집이 날아갈 뻔했다"고 당시 위급했던 상황을 부연했다.앞서, 정선희는 한 유튜브 채널을 통해 "(집이 넘어가려는 때에) 이경실 언니한테 전화가 왔다. 그때 언니가 번개 같은 속도로 다른 코미디언 동료들한테 연락해서 그날 3억 5000만 원을 모아줬다"고 밝힌 바 있다.한편, 정선희는 1992년 SBS 1기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나 1년 만에 사별했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr