배우 허남준이 극과 극 분위기를 오가는 비주얼로 존재감을 자랑했다./사진제공=에이치솔리드

배우 허남준이 극과 극 분위기를 오가는 비주얼로 존재감을 자랑했다./사진제공=에이치솔리드

배우 허남준이 극과 극 분위기를 오가는 비주얼로 존재감을 자랑했다.18일 소속사 에이치솔리드는 SBS 금토 드라마 '멋진 신세계'에서 '차세계' 역으로 출연 중인 허남준의 현장 비하인드 사진을 공개했다.공개된 사진 속 허남준은 캐릭터에 완벽히 녹아든 스타일링으로 시선을 끌었다. 극 중 돈을 최우선으로 여기는 재벌 3세 '차세계' 캐릭터에 맞춰 스리피스 슈트와 포마드 헤어를 소화하며 냉철한 분위기를 자아냈다. 특히 의자에 기대앉은 채 여유로운 표정을 짓는 모습에서는 느긋하면서도 서늘한 긴장감이 묻어났다.한복 스타일링도 눈길을 끌었다. '대군 이현'으로 변신한 허남준은 반가면을 쓴 채 깊은 눈빛을 보여주며 궁금증을 자아냈다. 고전적인 의상과 어우러진 단단한 분위기는 시대극까지 아우르는 폭넓은 소화력을 보여줬다.카메라 밖 반전 매력도 돋보였다. 극 중 차가운 모습과 달리 장난기 어린 미소를 지으며 현장 분위기를 밝게 이끌었다는 후문이다. 허남준은 현대와 과거를 넘나드는 비주얼 변화는 물론 안정적인 딕션과 대사 전달력으로 입체적인 재벌 3세 캐릭터를 완성하고 있다.허남준은 2024년 방송된 '유어 아너'에서 김명민의 첫째 아들 역할을 맡아 존재감을 확장했고, 이후 '지금 거신 전화는'에서 메인 주연을 맡았다. 이어 '백번의 추억'으로 호평받았으며, 차기작으로 '고래별' 출연도 확정했다.허남준이 출연 중인 '멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr