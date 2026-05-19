산범, 공혁준 / 사진 = 공혁준 SNS

산범 초음파 / 사진 = 산범 SNS

크리에이터 산범이 둘째 임신 소식을 전했다.19일 산범은 자신의 SNS에 "둘째 생긴 산범"이라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에는 지난 10일 촬영된 것으로 보이는 초음파 영상이 담겼다. 영상 속 태아는 5cm 크기로 산범은 임신 11주차 전후인 것으로 파악된다.앞서 산범은 지난해 9월 유튜브 채널 '이게진짜최종'에 출연해 자녀가 신생아였을 때 이혼을 고민했다고 털어놓은 바 있다. 그는 "첫째 딸이 신생아일 때 (남편이) 홀덤을 그렇게 쳤다"고 덧붙여 충격을 안겼다. 그러나 산범은 이혼 고민 고백 이후 약 9개월 만에 둘째 임신 소식을 전해 놀라움을 자아냈다.앞서 산범은 2001년생으로 올해 25세다. 그는 21살이었던 2022년 9세 연상의 크리에이터 공혁준과 결혼했다. 산범은 당시 결혼을 발표하며 "2023년에 결혼하자고 얘기했다. 제가 멀미를 안 하는데 갑자기 택시만 타고 멀미를 했다"며 혼전임신 사실을 밝혔다.5월 19일 오후 5시 30분 기준 산범은 51만, 공혁준은 31만 구독자를 보유하고 있다. 두 사람은 각자 유튜브 채널과 SNS를 통해 팬들과 활발한 소통을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr