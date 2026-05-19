'라디오스타'에 출연하는 한로로 / 사진=텐아시아DB

'라디오스타'에 출연하는 한로로 / 사진제공=MBC

싱어송라이터 한로로가 '라디오스타'를 통해 데뷔 첫 지상파 예능에 출연한다. 한편 한로로는 최근 유재석이 이끄는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 바 있다.오는 20일 방송되는 MBC '라디오스타'에는 '라디오스타 스프링 페스티벌' 특집을 맞아 가수 김창완, 최정훈, 로이킴, 한로로가 모습을 비춘다.한로로는 최근 2026 한국대중음악상에서 '올해의 음악인'을 수상했다. 그는 '라디오스타'에서 당시를 떠올리며 수상 소감 비하인드를 솔직하게 전한다. 또한 데뷔 첫 지상파 예능 출연 소감도 함께 밝힌다.이날 한로로는 특유의 감성이 담긴 라이브 무대를 보여주기도 한다. '입춘', '사랑하게 될 거야', '0+0' 등으로 사랑받고 있는 그는 우쿨렐레 연주와 함께 대표곡 메들리를 선보인다.또한 그는 AKMU(악뮤) 이찬혁과 함께 작업했던 비하인드를 공개한다. 곡 작업 당시 인상 깊었던 디렉팅 스타일과 분위기에 대해 이야기한다고. 이어 페스티벌 무대에서 벌어진 예상 밖 해프닝을 털어놓으며 자신이 던진 물병에 직접 맞게 된 사연을 공개해 웃음을 자아낸다.'라디오스타'는 20일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr