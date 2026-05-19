사진제공=더블랙레이블

배우 민효린과 결혼한 그룹 빅뱅 태양이 새로운 정규 앨범을 내놨다.소속사 더블랙레이블은 지난 18일 공식 SNS 채널을 통해 태양의 정규 4집 'QUINTESSENCE'(퀸테센스)의 타이틀곡 'LIVE FAST DIE SLOW' 뮤직비디오를 게시했다. 이번 활동은 3년 만의 솔로 컴백이자, 2017년 8월 공개된 'WHITE NIGHT' 이후 약 9년 만에 내놓는 정규 앨범이다.공개된 영상에는 태양의 음악적 색깔과 퍼포먼스가 집약됐다. 치열하게 경쟁하며 일상을 살아가는 인물들의 모습을 경주에 비유했으며, 화염과 바이크, 러닝 트랙 등 시각적 아이콘을 활용해 속도감 있는 전개를 연출했다. 이러한 영상미는 곡이 내포한 주제 의식을 시각적으로 구현하는 역할을 한다.타이틀곡 'LIVE FAST DIE SLOW'는 빠르게 변화하는 현실 속에서 본인의 중심을 잃지 않고 살아온 시간에 대한 선언을 담은 곡이다. 고통과 파멸의 순간을 밝게 타오르는 이미지로 묘사한 역설적인 메시지가 특징이며, 불확실한 여정 속에서도 멈추지 않고 전진하겠다는 의지를 가사에 녹여냈다.태양이 직접 제작에 참여한 10개의 트랙으로 구성된 'QUINTESSENCE'는 눈에 보이지 않으나 삶에서 가장 중요한 가치를 찾아가는 과정을 음악으로 풀어냈다. 아티스트 개인의 경험에서 비롯된 물음들이 음악을 통해 청자 개개인의 내면에 자리한 본질을 건드리는 울림으로 확장되기를 기대하는 취지를 담고 있다.태양의 정규 4집 'QUINTESSENCE'와 타이틀곡 'LIVE FAST DIE SLOW'는 현재 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr