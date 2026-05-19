배우 안은진이 자기관리에 한창인 모습. / 사진=안은진 SNS

사진=안은진 SNS

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배우 안은진이 마른 몸매가 될 수밖에 없는 식단을 공유했다.안은진은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "VLOG"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 안은진이 자신의 일상을 짧게 요약한 모습. 그는 일어나자마자 손을 흔들며 인사를 건넸다. 이후 흰죽과 동치미 국물, 계란, 낫또 등으로 꾸려진 아침을 먹어 식단을 공유했다.이어 안은진은 운동하고 공부하며 알찬 하루를 만들었다. 오후에는 한강에 나가 책을 읽고 음악을 들으며 시간을 보내기도 했다.저녁 식사를 즐긴 안은진은 저녁에 다시 러닝을 나가 자기관리를 철저하게 하고 있음을 알렸다.안은진은 최근 러닝과 필라테스 등으로 약 10kg을 감량한 것으로 알려지면서 화제를 모았다.한편 안은진은 드라마 '키스는 괜히 해서!'로 2025 SBS 연기대상 베스트 커플상과 여자 미니시리즈 로맨틱 코미디 부문 우수 연기상을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr