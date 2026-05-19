김나영 / 사진 = 김나영 유튜브 채널

방송인 김나영이 자녀들의 밥상 부실 의혹를 유쾌하게 정면 돌파했다.17일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV'에는 '나영이네 봄 집밥 기록! 솥밥, 김밥, 프렌치 토스트까지 정성 가득한 메뉴'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김나영은 두 아들과 사촌 아이들을 위해 집밥 준비에 나섰다.이날 김나영은 점심 메뉴로 소고기 채소 볶음밥을 준비하던 중 과거 불거졌던 '밥상 부실' 의혹을 언급했다. 그는 "그동안 양 논란이 조금 있었다. 그런데 그게 실제로 보면 절대 적은 양이 아니었다. 화면에 되게 적게 보였던 것 같다"며 억울함을 토로했다. 그러면서도 "오늘은 양 논란이 절대 없도록 푸짐하게 한 번 해보도록 하겠다"며 포부를 전했다.김나영은 보란 듯이 대형 웍을 꺼내 큼직하게 썬 소고기와 채소를 아낌없이 넣고 현란한 손목 스냅을 선보였다. 푸짐한 양의 볶음밥을 완성한 그는 "이 정도 양이면 옆집 줘도 되겠다"며 만족감을 표했다. 아이들 역시 "진짜 맛있다"고 감탄을 연발하며 볶음밥을 폭풍 흡입해 흐뭇함을 더했다.또한 김나영은 이날 생애 첫 토마토 잼 만들기에 도전했다. 생각보다 적은 양이 완성되자 김나영은 "우와, 너무 조금이다 어떡하지? 하나 더 만들어야겠다"며 즉석에서 토마토 두 개를 더 데치는 등 양 논란을 의식하는 듯한 모습을 보이면서도 정성 어린 손길로 대용량 요리를 거뜬히 완성해 훈훈함을 더했다.한편, 김나영은 2025년 가수 마이큐와 재혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr