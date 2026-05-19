'오늘도 매진했습니다' 새로운 커플들이 재미를 더하고 있다. / 사진제공=SBS

덕풍마을에 새로운 커플이 등장할 수 있을지 관심을 모은다. / 사진제공=SBS

'오늘도 매진했습니다'가 매튜 리(안효섭 분), 담예진(채원빈 분)에 이어 새롭게 탄생한 러브라인들로 재미를 더하고 있다.SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(이하 '오매진')에서는 청년 농부 매튜 리와 쇼호스트 담예진의 달달한 관계가 시선을 모은다. 마주치기만 해도 티격태격하던 지난날은 온데간데없이 서로의 마음을 확인한 이후 사랑 가득한 눈빛과 거침없는 애정 표현을 아끼지 않는 둘의 모습은 보는 이들의 마음을 설레게 한다.특히 과거의 상처로 망가진 담예진의 몸과 마음을 정성스럽게 돌보는 매튜 리의 노력은 일상에 지친 현대인들에게 힐링을 선사하고 있다. 하지만 예쁜 사랑을 이어가던 '튜담' 커플은 과거 굿모닝 크림 사태의 여파로 현재 이별을 맞게 된 상황이다. 이들이 갑작스럽게 닥친 위기를 이겨내고 다시 손을 맞잡을 수 있을지 궁금증을 모은다.덕풍마을 영농 후계자 박광모(조복래 분)와 히트 홈쇼핑 PD 엄성미(박예영 분)의 사이에는 이제 막 설렘 부스터가 켜졌다. 엄성미는 구수하고도 우직한 매력을 지닌 시골 청년 박광모에게 홀딱 빠져버렸다. 의외의 케미스트리를 자랑하는 두 남녀의 만남은 매 장면 도파민을 폭발시키고 있다. 초등학생 시절 첫사랑을 아직도 마음에 담고 있었던 박광모는 엄성미의 적극적인 대시에 두근대는 마음을 주체하지 못한다. 연애에 서툰 박광모를 향해 직진하는 엄성미가 사랑을 쟁취할 수 있을지 주목된다.매튜 리의 동반자이자 고즈넉바이오 공동 대표 강무원(윤병희 분)도 덕풍마을 유일한 카페의 사장이자 박광모의 첫사랑인 문애라(조우리 분)에게 반했다. 하지만 강무원은 뼛속까지 서울 사람 그 자체지만, 문애라는 서울 사람이라면 질색해 두 사람의 앞날이 어떤 국면으로 흘러갈지 궁금증을 자아낸다. 과연 강무원이 문애라의 두꺼운 철벽을 뚫을 수 있을지 관심이 쏠린다.'오늘도 매진했습니다'는 매주 수, 목 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr