'말자쇼'에서 과거 사진을 공개한 김영희 / 사진제공=KBS

'말자쇼'에서 과거 사진을 공개한 김영희 / 사진제공=KBS

개그우먼 김영희(44)가 '말자쇼'에서 자신의 전성기 시절 모습을 공개했다.지난 18일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '선택' 특집으로 게스트 역술가 박성준이 출연해 고민 사연자들의 사주, 관상, 궁합 등을 봐주며 재미를 더했다.이날 방송에서는 "가만히 있어도 세 보인다는 말 듣습니다. 센 사람 아닌데 억울해요"라는 고민이 등장했다. 이에 김영희는 자신만의 인상 관리법을 전했다. 그는 "산전수전 겪으면서 얼굴이 변화한다. 나도 여러 일들을 겪으면서 얼굴이 많이 변했다"고 말문을 열었다.이후 화면에는 과거 '개그콘서트'의 에이스로서 잘 나가던 김영희의 어릴적 사진이 공개됐다. 김영희는 "원하는 일을 마음대로 할 수 있었던 시기였지만 잃기 싫어하고 하나라도 더 하고 싶은 열정이 가득 찼던 시기였다"고 회상했다.결혼 후 아이를 임신했을 당시의 사진을 공개하기도 했다. 김영희는 한결 부드러워진 인상을 가리키며 "반대로 이때는 일이 없었던 시기였다"고 설명했다. 그는 "너무 악착같이 굴면 인상이 안 좋을 수 있다. 자기 객관화가 생기고 욕심을 내려놓으니 좋은 인상이 나오더라"라고 말했다.'말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr