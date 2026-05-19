‘불꽃야구2’ 3화에서는 불꽃 파이터즈 최종 합격자 공개와 함께 2026시즌의 포문을 여는 연천미라클전 직관 현장이 담겼다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 3화 캡처본

‘불꽃야구2’ 3화에서는 불꽃 파이터즈 최종 합격자 공개와 함께 2026시즌의 포문을 여는 연천미라클전 직관 현장이 담겼다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 3화 캡처본

'불꽃야구2'가 최고 동시 시청자 20만 5천명을 기록했다.18일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 3화에서는 불꽃 파이터즈 최종 합격자 공개와 함께 2026시즌의 포문을 여는 연천미라클전 직관 현장이 담겼다.이날 경기를 앞두고 고척돔에 모인 선수들은 서로의 얼굴을 확인하고 화색을 띠었다. 특히 바늘구멍 같은 경쟁률을 뚫고 최종 합격의 영광을 안은 대학생 지원자 박지민, 김기민, 최현우, 현빈 등이 합류했다. 사령탑 김성근 감독은 불꽃 파이터즈의 첫 상대이자 '독립리그 절대강자'인 연천미라클에 대응하기 위해 파격적인 라인업을 내세웠다. 박용택이 1번 타자로 테이블 세터의 중책을 맡았고 '부동의 4번 타자'였던 이대호는 3번 타순에 들어가면서 예측할 수 없는 경기를 예고했다.2026시즌 첫 경기를 장식할 선발투수 자리에는 이대은이 이름을 올렸다. 이대은은 중견수 뜬공과 삼진 두 개로 1회 초를 깔끔하게 마무리했다. 이에 연천미라클은 강속구와 다양한 구종을 자랑하는 일본인 투수 토가시 코우키를 선발로 내세웠다. 1회 말, 박용택이 내야 안타, 최수현이 우익수 앞 안타로 무사 1, 3루의 기회를 만들었지만 후속 타자들이 3연속 삼진으로 돌아서며 선취 득점 기회가 무산됐다.2회 초, 첫 타자부터 안타를 내주며 불안한 시작을 알린 이대은은 연천미라클 6번 타자 권도휘에게 선제 투런포를 내주고 말았다. 빠르게 평정심을 찾은 이대은은 3루 땅볼과 낫아웃 삼진으로 추가 실점 없이 이닝을 정리했다. 연천미라클의 홈런으로 순식간에 넘어간 흐름에 파이터즈 더그아웃에는 패배의 기운이 감돌기 시작했고 타자들 역시 3회까지 토가시 코우키에게 묶이며 득점 생산에 실패했다.5회 말 파이터즈의 임태윤은 바뀐 투수 강병우를 상대로 좌익수 앞 안타를 만들어내며 공격의 물꼬를 텄고 박용택은 상대 수비의 허점을 틈탄 내야 안타를 쳐냈다. 다음 타자 최수현이 삼진으로 물러났지만 이어서 등장한 이대호가 담장을 직격하는 동점 2타점 2루타를 작렬하며 현장을 환호성으로 물들였다.'불꽃야구2' 3회는 최초 공개 15분 만에 동시 시청자 수 10만 명을 돌파했다. 최고 동시 시청자는 무려 20만 5천 명을 기록했다. 또한 '불꽃야구2'는 지난해 현역 은퇴를 선언한 삼성 라이온즈의 마무리 투수였던 오승환의 합류를 알렸다. 오승환은 오는 24일 고척 스카이돔에서 열리는 단국대학교의 직관 경기에 출격 대기한다.한편 '불꽃야구'는 오는 30일 오후 5시 인천 SSG 랜더스필드에서 2026시즌 다섯 번째 직관 경기를 진행한다. 상대는 대학야구계 강팀 인하대학교다. 티켓은 5월 26일 오후 2시 yes24를 통해 예매할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr