배우 최윤지가 '원더풀스'에서 강렬한 모습을 보여줬다.
최윤지는 지난 15일 공개된 넷플릭스 '원더풀스'에서 호란 역을 맡아 활약했다. 배우 박은빈, 차은우의 주연작 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 드라마다.
극 중 최윤지는 핵심 인물로 활약했다. 등장과 동시에 묘한 긴장감을 유발한 최윤지는 한쪽 눈이 흰빛을 띠는 오묘한 비주얼로 시선을 사로잡았다. 그는 환각 능력을 지닌 캐릭터로 분해 극에 긴장감을 더했다. 극 후반부 최윤지의 활약이 돋보였다. 흔들리는 내면과 차가운 분노로 치달은 호란의 모습을 밀도 있게 그려낸 것. 복잡한 감정선을 유연하게 소화해 낸 최윤지는 '원더풀스'로 시청자들의 눈도장을 제대로 찍었다.
한편 최윤지는 지난 2024년 tvN 드라마 '사랑은 외나무다리에서' 고해수 역으로 배우 생활을 시작했다. 이어 2025년 tvN 드라마 '첫, 사랑을 위하여'에서 배우 염정아의 딸 역할을 맡으며 활약했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
최윤지는 지난 15일 공개된 넷플릭스 '원더풀스'에서 호란 역을 맡아 활약했다. 배우 박은빈, 차은우의 주연작 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 드라마다.
극 중 최윤지는 핵심 인물로 활약했다. 등장과 동시에 묘한 긴장감을 유발한 최윤지는 한쪽 눈이 흰빛을 띠는 오묘한 비주얼로 시선을 사로잡았다. 그는 환각 능력을 지닌 캐릭터로 분해 극에 긴장감을 더했다. 극 후반부 최윤지의 활약이 돋보였다. 흔들리는 내면과 차가운 분노로 치달은 호란의 모습을 밀도 있게 그려낸 것. 복잡한 감정선을 유연하게 소화해 낸 최윤지는 '원더풀스'로 시청자들의 눈도장을 제대로 찍었다.
한편 최윤지는 지난 2024년 tvN 드라마 '사랑은 외나무다리에서' 고해수 역으로 배우 생활을 시작했다. 이어 2025년 tvN 드라마 '첫, 사랑을 위하여'에서 배우 염정아의 딸 역할을 맡으며 활약했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT