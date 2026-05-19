박성광이 취재진 앞에서 화이팅을 외치고 있다. / 사진=텐아시아 DB

영화감독 겸 개그맨 박성광이 야구 팬들의 비난에 결국 고개를 숙였다.박성광은 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "최근 팬덤 중계방송에서 제가 했던 표현과 반응으로 불편함을 느끼신 많은 분께 진심으로 사과 말씀드립니다"라며 말문을 열었다.박성광은 "야구를 사랑하는 사람으로서 경기에 몰입하다 보니 발언에 충분히 신중하지 못했다"면서 "제가 응원하는 팀이 소중한 것처럼 다른 팀 역시 많은 팬들의 자부심이 담겨 있기에 더 신중하고 배려하는 마음으로 소통하겠다"고 고개를 숙였다.앞서 박성광은 지난 16일 티빙이 마련한 '2026 신한 SOL KBO 리그'에서 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기의 팬덤 중계진으로 나섰다. 그러나 평소 기아 타이거즈 팬인 박성광은 삼성 선수들에 "아유 너네는 그렇게 이기고 싶냐?"라는 발언을 시작으로 홈런을 본 후 "뽀록이네", "넌 다시 보기로 보면 분명 창피할 거야 나가", "구자욱 들어가 또 성질내지 말고 진만이형은 나와도 돼" 등의 발언을 쏟아냈다.이에 누리꾼들은 "선수들이 네 친구냐", "생각 없이 입 놀린 거 사과해라", "선수들 앞에서도 그렇게 말씀하실 수 있나요?", "댓글 삭제하지 마시고 정중하게 사과 게시글 작성해 주세요"라며 비판했다.한편 박성광은 제약회사에 재직 중이던 비연예인과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 아내는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성암 투병 사실을 고백해 안타까움을 자아내기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr