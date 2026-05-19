사진=SBS Life '더트롯쇼'

사진=SBS Life '더트롯쇼'

가수 임창정이 '더트롯쇼'에 깜짝 등장했다.임창정은 지난 18일 오후 8시 방송된 SBS Life '더트롯쇼'에 출연했다.임창정은 블랙 포인트가 들어간 화이트 재킷을 입고 무대에 올랐다. 그는 데뷔 30여 년 차의 내공이 담긴 호소력 짙은 보컬로 대표곡 '소주 한 잔'을 열창했다.이어 슈퍼주니어 출신 성민과 함께 '나는 트로트가 싫어요'로 스페셜 듀엣 무대를 선보였다. 블랙 앤 화이트로 의상을 맞춰 입고 등장한 두 사람은 마치 한 팀처럼 호흡했다.소속사 관계자는 "임창정이 평소 트로트 장르에 대한 남다른 애정을 가지고 있었던 만큼, 팬들에게 색다른 즐거움을 선물하고자 '더트롯쇼' 깜짝 출연을 결심했다"며 "장르의 경계를 허물고 늘 새로운 도전을 즐기는 아티스트인 만큼, 앞으로 보여줄 임창정만의 음악적 행보와 스펙트럼 확장에 많은 기대와 따뜻한 관심을 부탁드린다"라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr