박세영이 '가족관계증명서'에 캐스팅 됐다./사진=소속사 제공

박세영, 한고은, 임지은이 '가족관계증명서'에 캐스팅 됐다./사진=소속사 제공

지난해 딸을 출산한 배우 박세영이 4년 만에 안방극장에 복귀한다.‘첫 번째 남자’ 후속으로 방송되는 ‘가족관계증명서’는 태어난 순간부터 한 가정을 망가뜨린 존재로 낙인 찍힌 한 아이와 세상의 날 선 편견과 가혹한 운명에 정면으로 맞서며 스스로의 삶을 되찾아 가는 한 여자의 생존기를 그린 작품이다.주연 배우로는 박세영, 한고은, 임지은이 캐스팅 됐다. 박세영은 한국화를 전공한 예비 작가 나지니 역을 맡는다. 전 세계가 공감하는 K-애니메이션을 만들겠다는 당찬 꿈을 갖고 있는 인물이다. 화려한 미모와 재능, 유명 첼리스트 엄마와 드라마 PD 출신의 프로덕션 대표 아빠의 사랑까지 듬뿍 받고 자란 완벽한 금수저로 부족함 없어 보이지만, 누구에게도 쉽게 말할 수 없는 상처를 안고 살아간다.한고은은 한때 대한민국 클래식계를 주름잡았던 국립교향악단 첼리스트이자 나지니의 엄마 나세리로 분한다. 우아한 외모와 실력으로 커리어의 정점을 찍은 만큼 언제나 자신이 가장 중요한 야망의 화신이다. 누구에게도 기죽지 않는 당당함을 가지고 있지만, 완벽해 보이는 삶 이면에는 남모를 비밀과 불안을 감추고 있다.임지은은 명랑하고 밝은 에너지의 노영주를 연기한다. 과거 성악을 전공하고 뮤지컬 배우를 꿈꿨던 노영주는 현재 리베 노래교실을 운영하며 씩씩하게 살아가는 인물이다. 수많은 굴곡 속에서도 특유의 긍정적인 마인드와 생활력으로 삶을 견뎌온 노영주는 자신만의 행복을 돌아보기 시작하며 새로운 변화를 맞이하게 된다.제작진은 “박세영, 한고은, 임지은 배우 모두 캐릭터와 높은 싱크로율은 물론이고 함께 했을 때 폭발적인 시너지를 낼 수 있는 최적의 캐스팅이라 확신한다”며 “각기 다른 상처를 지닌 인물들이 부딪히고 성장하며 진정한 가족의 의미를 찾아가는 이야기로 공감과 재미를 모두 선사할 예정”이라고 전했다.한편, 박세영은 KBS2 드라마 '학교 2013'을 통해 인연을 맺은 배우 곽정욱과 2022년 결혼했다. 이후 지난해 5월 딸을 출산했다. 박세영의 마지막 작품은 2022년 '멘탈코치 제갈길'이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr