사진='짠한형' 캡처

그룹 아이오아이 유연정이 '프로듀스 101' 촬영 당시를 회상하며 소속사에 서운함을 토로했다.지난 18일 공개된 웹예능 '짠한형'에는 아이오아이 멤버 전소미, 최유정, 청하, 유연정이 출연했다.아이오아이는 엠넷 걸그룹 서바이벌 오디션 프로그램 '프로듀스 101'에서 선발된 멤버들로 구성된 그룹이다.유연정은 프로그램과 관련해 "다시 나가고 싶다"며 열정을 보였다. 전소미와 최유정도 "나도 다시 나가고 싶다"고 공감했다.유연정은 "나는 날 것 그자체로 나갔다. 지금 나가면 조금 더 잘할 수 있을 것"이라고 아쉬움을 보였다.이어 "그때는 내가 지금 속해 있는 우주소녀 멤버가 아니었다"라며 "데뷔 반에서 떨어진 멤버라서 회사에서 보톡스 하나 안 놔주고 내보냈다"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr