차서원이 '원더풀스'에서 경찰 출신 민간 조사원 구준모를 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

차서원이 '원더풀스'를 통해 강한 임팩트를 남겼다. / 사진제공=넷플릭스

배우 차서원이 '원더풀스'를 통해 강렬한 인상을 남겼다.넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처다. 차서원은 무심한 듯 평온한 경찰 출신 민간 조사원 구준모 역을 맡아 확실한 존재감을 보여줬다.구준모는 극 초반 주변의 소란함 속에서도 평온함을 잃지 않는 모습으로 궁금증을 자극했다. 특히 김전복(김해숙 분)이 요청한 손녀 은채니(박은빈 분)와 관련된 의뢰들을 늘 묵묵히 수행하며 순종적으로 곁을 지켰다. 그러나 극 후반 과거 그가 '분더킨더 프로젝트'의 실험체였다는 사실이 밝혀서 충격을 자아냈다.세뇌당한 구준모가 자신이 따르던 은인 김전복에게 망설임 없이 총구를 겨누는 대목은 강력한 임팩트를 남겼다. 차서원은 순식간에 온기가 사라진 날카로운 눈빛과 냉혹한 표정 변화로 긴장감을 끌어올렸다는 평가를 받는다.차서원의 열연은 전작 tvN '스프링 피버' 속 다정한 모습과 대조를 이루며 시청자들에게 신선함을 선사했다. 대선배 김해숙, 박은빈과의 호흡 속에서도 안정적인 연기로 극의 완성도를 높였다.'원더풀스'는 넷플릭스를 통해 지난 15일 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr