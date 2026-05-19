배우 지성이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 지성이 드라마 '아파트'에 출연한다. / 사진제공=써패스이엔티

2013년 이보영과 결혼한 배우 지성이 JTBC 새 토일드라마 '아파트'에 출연한다.19일 소속사 써패스이엔티 측이 "지성이 새 토일드라마 '아파트' 출연을 확정 지었다"고 밝혔다. '아파트'는 아파트 속 눈먼 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기를 담았다.지성은 주인공 박해강 역을 맡았다. 극 중 박해강은 미수금 0%를 유지한 전설이자 오아시스파 전직 보스다. 더 큰 한 방을 꿈꾸며 돈을 영혼까지 끌어모으던 중, 아파트 속 눈먼 돈에 대해 알게 되는 인물이다.이 가운데 지성이 '아파트'를 통해 3연타 흥행에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다. 앞서 지성은 드라마 '커넥션', '판사 이한영' 두 작품을 통해 높은 시청률과 화제성을 기록한 바 있다.'아파트'는 오는 7월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr