서장훈이 진행하는 '이웃집 백만장자'에서 신신자 대표의 인생사가 다뤄진다. / 사진=텐아시아DB

'이웃집 백만장자'에서 신신자 대표의 인생 이야기를 다룬다. / 사진제공=EBS '이웃집 백만장자'

EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'가 연 매출 400억 원 규모의 족발 프랜차이즈를 일군 신신자 대표의 인생 이야기를 조명한다. 서장훈은 신 대표 앞에서 족발 털 제거에 도전했다가 진땀을 뺐다.20일 오후 9시 55분 방송되는 '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 '족발계 성공 신화'로 불리는 신신자가 출연한다. 족발과 편육, 순대 등을 생산하는 그의 공장은 하루 생산량만 20톤에 달하는 규모를 자랑한다. 방송에서는 골프카트를 타고 이동할 정도로 넓은 2만 평 부지의 공장 내부도 공개된다. 기숙사와 직원 전용 어린이집, 김치 공장, 음료 공장까지 갖춘 시설이 눈길을 끌 예정이다.이날 방송에서는 족발이 만들어지는 과정도 소개된다. 생족발은 세척과 손질을 거쳐 41년째 이어온 비법 육수에 삶아지고, 건조 과정을 통해 완성된다. 특히 삶은 족발의 잔털을 토치로 제거하는 작업 현장이 공개되며 시선을 모은다.이를 지켜보던 서장훈은 직접 작업에 도전한다. 신신자는 "고기가 타면 안 된다"며 걱정했지만, 서장훈은 진지한 표정으로 토치를 들고 작업에 나섰다. 제작진은 예상치 못한 '족발 털 제거 도전기'가 현장에 웃음을 안겼다고 전했다.신신자는 평범한 가정주부였던 29세 시절 가족의 생계를 위해 사업에 뛰어들었다. 친척들의 도움과 대출, 전 재산을 모아 경양식 레스토랑을 창업했고, 이후 큰 성공을 거뒀다. 그는 1980년대 기준 월 순이익 1000만 원 이상을 올리며 매년 1억 원짜리 적금을 들 정도로 사업이 번창했다고 밝혔다.또한 신신자는 "처음 산 것이 세 들어 살던 건물이었다"고 털어놨다. 해당 건물은 현재 전국적으로 유명한 빵집인 성심당 인근에 위치한 대전의 중심 상권 건물로 알려졌다. 특히 그는 해당 건물의 임대료를 37년째 한 번도 올리지 않았다고 밝혀 놀라움을 안겼다.신신자는 "시세가 얼마인지도 정확히 모른다"고 담담하게 말하며 자신만의 철학을 전했다. 세입자에서 건물주가 되기까지의 과정과 오랜 시간 임대료를 동결한 사연은 방송을 통해 공개된다.'서장훈의 이웃집 백만장자'는 20일 오후 9시 55분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr