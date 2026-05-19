전 배구선수 김요한이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'신랑수업2'에서 데이트에 나선 김요한 / 사진제공=채널A

'신랑수업2' 김요한이 썸녀 이주연과 대구 당일치기 데이트를 떠난다.오는 21일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 배구계의 강동원이라 불리는 김요한이 이주연과 대구에서 당일치기 여행을 하는 모습이 공개된다.이날 김요한은 대구행 기차에서 아재 개그를 시도한다. 이에 이승철과 탁재훈은 '주연 씨가 (연애 코칭 중인) 우리를 뭐라고 생각하겠느냐?', "얼굴을 볼 낯이 없다"고 반응한다. 이를 지켜보던 김성수도 "저런 개그를 받아주는 여자분들은 정말 다 착한 것 같다"며 웃어 보인다.김요한은 대구 맛집에 도착해서도 개그를 이어간다. 이에 이주연은 "(김요한의 개그를) 받아줄까 말까 계속 고민했는데, 이제는 혼자 있고 싶다"라고 하더니 결국 "술을 마셔야 할 것 같다"고 고백한다. 위기를 감지한 이승철은 "우리가 무전기로 (김요한과) 실시간 소통했어야 했다"고 탄식한다.그런가 하면 김요한은 이날 이주연과 함께 대구의 한 워터파크 앞에 도착한다. 이를 본 송해나는 "워터파크에 갈 거면 미리 말은 해줬어야지! (주연 씨) 수영복도 없을 텐데"라며 고개를 젓는다. 하지만 김요한은 "같이 물놀이하면 친해지지 않나?"라며 아무것도 모르는 모습을 보인다.김요한, 이주연의 대구 데이트 현장은 21일 오후 10시에 방송되는 '신랑수업2'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr