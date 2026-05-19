사진제공= 파라스타엔터테인먼트

수어 아이돌 그룹 빅오션(찬연, PJ, 지석)이 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'Make it up to you'(메이크 잇 업 투 유)를 발표한다.이번 신곡은 갑작스럽게 취소된 유럽 투어를 기다려 온 팬들에게 전하는 사과와 고마움을 담은 곡이다. 가사에는 실제 투어 예정지였던 도시들을 순례하듯 호명했으며, 각 지역의 현지 언어 표현을 가미해 팬들에게 전하는 진심을 강조했다.빅오션은 정식 음원 공개에 앞서 지난 17일 오후 10시(한국시간), 유럽 투어 티켓 소지자들을 대상으로 비공개 온라인 공연을 열고 이번 신곡을 선공개했다. 투어 무산으로 아쉬움을 느꼈을 팬들을 위로하기 위한 행보로 풀이된다.멤버 전원이 직접 작사에 참여한 이번 작업에는 그래미 어워드 수상 경력이 있는 청각 장애인 프로듀서 프랭키 빅즈(Frankie Biggz)가 다시 한번 힘을 보탰다. 이들은 앞서 미니 3집 'THE GREATEST BATTLE'(더 그레이티스트 배틀)에서 보여준 시너지를 바탕으로 빅오션만의 음악적 색채를 더욱 정교하게 구현했다.만나지 못한 시간의 아쉬움을 한 편의 서사로 엮어낸 점이 곡의 주요 감상 지점이다. 멀리 떨어진 연인에게 보내는 편지 형식을 빌려, 다시 만나겠다는 약속과 변치 않는 마음을 가사에 녹였다.곡의 장르는 1970년대 디스코 펑크와 시티팝 정서를 결합한 팝 펑크 사운드를 표방한다. 경쾌한 드럼과 리드미컬한 슬랩 베이스, 빈티지한 톤의 기타가 조화를 이뤄 밝고 세련된 분위기를 자아낸다. 서정적인 피아노 선율로 시작해 에너제틱한 밴드 사운드로 확장되는 전개는 팀 특유의 희망적인 메시지를 부각한다.한편 빅오션은 투표 독려 캠페인 송인 '투표로, 내일로'에도 참여하며 사회적 메시지를 전달하는 활동을 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr