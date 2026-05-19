서경덕 성신여대 교수가 "중국 동북공정에 빌미를 제공했다"고 지적했다./사진=텐아시아DB, 서경덕 교수 SNS 캡처

서경덕 성신여대 교수가 "중국 동북공정에 빌미를 제공했다"고 지적했다./사진=서경덕 교수 SNS 캡처

'21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다./사진제공=MBC

최근 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란이 이어지는 가운데, 서경덕 성신여대 교수가 "중국 동북공정에 빌미를 제공했다"고 지적했다.19일 서 교수는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사 왜곡 상황도 유심히 체크해야만 하는데, 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아프다"고 밝혔다.이어 "누리꾼들의 비판이 이어지자 제작진은 16일 뒤늦게 사과문을 게재했다"며 "현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산하고 있는 상황"이라고 전했다.그러면서 "SBS '조선구마사'와 MBC '21세기 대군부인' 논란을 거울삼아 앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울여야 한다"고 강조했다.앞서 지난 15일 방송된 11회에서는 이안대군의 즉위식 장면에서 제후국이 사용하는 표현인 '천세'가 등장하고, 황제의 십이면류관 대신 제후를 의미하는 구류면류관이 사용돼 역사 왜곡 논란이 불거졌다. 이와 함께 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 역시 시청자들의 반발을 샀다.최근 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사왜곡 논란이 커지고 있어 매우 우려스러운 상황입니다.지난 15일 방송된 11회에서는 이안 대군의 즉위식 중 제후국이 사용하는 '천세'라는 표현이 쓰이고, 황제의 십이면류관 대신 제후를 뜻하는 구류면관이 등장해 역사왜곡 논란으로 확산됐습니다.또한 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등도 시청자들의 거센 반발을 샀습니다.누리꾼들의 비판이 이어지자 제작진은 16일 뒤늦게 사과문을 게재했습니다.현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산되고 있는 상황입니다.무엇보다 이번 논란의 가장 큰 문제는 중국 동북공정에 빌미를 제공했다는 점입니다.글로벌 OTT를 통해 전 세계 시정자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사왜곡 상황도 유심히 체크를 해야만 하는데 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아픕니다.SBS '조선구마사'와 MBC '21세기 대군부인'의 논란을 이제부터라도 거울 삼아 앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울어야 할 것입니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr