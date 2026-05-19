최다니엘 / 사진=텐아시아 DB

MBC에브리원 ‘위대한 가이드3’ 측이 선공개 영상을 공개했다. / 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드3’

배우 최다니엘이 새로운 시즌에 대한 기대감을 드러냈다.오는 6월 9일 저녁 8시 30분 첫 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3' 측이 첫 방송에 앞서 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 등장하는 선공개 영상을 공개했다.가장 먼저 여행지 힌트를 얻은 막내 이무진은 회의실에 비치된 제작진의 지도와 책을 염탐하던 그는 "지도상 에티오피아의 산맥이 진하다"며 정답을 맞췄다. 이어 "지난 시즌 '위대한 가이드'의 여행을 통해 할 수 있는 고생은 다 해봐서 더 큰 세상에 대한 도전 정신이 생겼다. 레벨업하는 재미가 있다"며 패기를 보였다.최다니엘은 극한 여행에 대비해 체력 단련에 한창인 모습을 보였다. 러닝 중 PD를 만난 그는 "무릎 수술을 두 번이나 해서 근육이 약한데, 나이가 드니까 더 티가 난다. 여행 중 익스트림한 것도 해야 하는데, 매번 명수 형보다도 뒤쳐져서 꼴찌로 가니까 체력을 키워야 한다"며 운동의 이유를 밝혔다. 이어 이번 여행지가 '아프리카 상급반'이라는 PD의 엄포에도 "모든 험난한 여정이 흉터처럼 '여행통(痛)'으로 남았다. 이번엔 어떤 여행통이 생길지 기대된다"는 모습을 보였다.맏형 박명수는 제작진에게 통 큰 회식을 쏘며 프로그램에 대한 애정을 과시했다. 지난 시즌 '순한 맛 아프리카'인 르완다를 경험했던 그는 이번엔 '매운맛'이라는 경고에도 "아프리카에 대한 두려움은 없다. 평범한 나라면 나도 안 간다. 그런 곳을 가야 진짜 여행"이라며 자신감을 뽐냈다.반면 '자연인' 김대호에게만은 유일하게 여행지의 정체가 공개됐다. 에티오피아라는 사실을 알자마자 눈을 반짝인 그는 "작년에 거기서 화산이 터졌다. 새빨간 마그마 불빛을 가까이서 보는 게 꿈이었다"며 열망을 드러냈다. 하지만 화산을 보려면 엄청난 난관을 뚫어야 한다는 말에 이내 "명수 형님 터지겠는데?"라며 고생길을 예고헸다.한편, '위대한 가이드'는 오는 6월 9일 저녁 8시 30분 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr