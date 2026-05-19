강수지가 김국진을 끌어냈다./사진제공=TV조선

강수지가 김국진을 끌어냈다./사진제공=TV조선

인순이 부부와 부부 동반 골프 모임을 가진 김국진의 깐족거림에 아내 강수지도 말렸다.지난 18일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 '치와와 팀' 김국진 부부와 '햄스터 팀' 인순이 부부의 자존심을 건 부부 동반 골프 대결이 담겼다. '식사 내기'로 시작된 대결이었지만, 의외의 실력을 뽐낸 '골프 초보' 아내들과 '골프 고수' 남편들의 날카로운 신경전이 이어졌다.워터 해저드를 넘겨야 하는 홀에서 '골프 교수' 인순이 남편이 공을 물에 빠트리는 실수가 발생했다. 못내 웃음을 숨겼지만 '깐족 본능'이 발동된 김국진은 "교수님 공이 왜 물에 빠지게 됐느냐", "실수를 다 하셨냐, 커피값 준비하시라"며 놀리기 시작했다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 최성국은 "안타까워하는 연기를 하고 있다"며 "골프 치면서 사람 많이 잃겠다"라고 일침했다. 이에 김국진이 "나는 골프 같이 치자는 사람들이 2028년도까지 줄을 섰다"라고 발끈했고, 최성국은 "아직 같이 골프 안 쳐본 사람들이겠죠"라며 사이다를 날렸다.결국 강수지도 "그만 말해요"라며 깐족으로 날뛰는 남편 김국진을 끌어냈다. 그러나 마지막 홀에서 승리를 확신하고 미소 짓는 김국진에게 최성국은 "여기 오니까 매너고 뭐고 동네 당구 치듯이 속내가 다 나오네"라고 일침했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr