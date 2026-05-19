김숙과 이리안(개명 전 이장숙)이 과거 악성 루머를 언급했다. / 사진=텐아시아DB, '김숙티비' 유튜브 캡쳐

김숙과 억측 루머에 시달린 이리안에게 미안함을 표현했다. / 사진='김숙티비' 유튜브 캡쳐

KBS 개그우먼 출신 방송인 이리안(개명 전 이장숙)이 자신을 둘러싼 가짜뉴스 피해를 고백했다.지난 18일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 개그우먼 김숙이 KBS 공채 코미디언 12기인 홍석천, 공기탁, 이리안과 32년 만에 만나 회포를 푸는 모습이 그려졌다. 이리안은 김숙의 돈을 빌린 뒤 갚지 않고 중고 명품백을 샀다는 루머에 대해 억울함을 토로했다.앞서 김숙은 '비보티비'에서 생활고를 겪는 친구에게 50만 원을 빌려줬으나, 친구가 돈을 갚지 않고 그 당시 유행하던 중고 명품 가방을 샀다는 일화를 밝혔다. 이후 해당 친구가 이리안이라는 악의적인 루머가 퍼졌다.이리안은 "어느 날 갑자기 내 SNS와 유튜브에 와서 다짜고짜 '돈 갚아라', '네가 김숙 돈 떼먹었지?', '나쁜 X'이라며 욕을 하더라"고 털어놨다. 그는 "왜 그런가 봤더니 가짜뉴스 유튜버가 내 이름과 사진을 올려놨고, 해당 영상의 조회수가 200만이 넘었더라"고 억울함을 토로했다.이리안은 "사실이 아니니까 영상을 내려달라고 혼자 댓글을 썼는데 내 댓글만 삭제하더라"고 당시 상황을 설명했다. 결국 그는 김숙에게 도움을 요청했다. 사태의 심각성을 인지한 김숙은 본인의 공식 유튜브 계정으로 직접 해명 댓글을 달았지만, 소용이 없었다. 결국 SNS에 이리안과 함께 찍은 사진을 올리며 '이리안이 아니다'라고 말했다. 하지만 김숙은 "그렇게까지 했는데도 안 믿는 사람은 안 믿더라"며 혀를 내둘렀다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr