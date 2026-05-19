아이오아이/ 사진 제공=스윙엔터테인먼트

그룹 아이오아이(I.O.I)가 9년 만에 컴백한다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 3집 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'를 발표한다.아이오아이는 이번 앨범으로 지나온 10년의 시간을 되짚고, 다시 만난 지금을 노래한다. 멤버들은 각자의 자리에서 쌓아온 음악적 역량을 발휘하고 견고해진 팀워크를 앨범에 담았다.타이틀곡 '갑자기'는 예고 없이 찾아오는 그리움과 추을 그리는 신스팝(Synth-pop) 트랙이다. 곡 후반부를 짙게 채우는 몽환적인 아웃트로 사운드가 여운을 남긴다.멤버들은 앨범 전반에 적극적으로 참여했다. 첫 번째 트랙 'IOI (Where My Girls At)'는 전소미가 작사·작곡에 참여했다. 유연정이 작사·작곡에 참여한 록 기반 트랙 'IF I'는 밴드 사운드를 통해 10년간 이어져 온 관계를 한 편의 영화처럼 노래한다. 청하가 작사·작곡을 맡은 발라드 트랙 '그때 우리 지금'은 이전 활동곡 '소나기'의 서사를 잇는 답가다. 따뜻한 피아노와 풍성한 스트링 선율이 어우러져 재회의 순간을 표현한다. 지난 4일 선공개된 감동을 안긴 진영 프로듀싱의 아카이브 음원 '웃으며 안녕 (Recorded in 2016)'에는 지난 2016년 녹음 당시 멤버들의 풋풋한 목소리와 다정한 인사가 담겼다.아이오아이의 세 번째 미니앨범은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 이들은 29~31일 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 아시아 투어의 포문을 여는 단독 콘서트 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr