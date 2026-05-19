유부녀와 성관계를 맺고 딸까지 성추행한 가짜 도인의 실체가 공개됐다. /사진제공=채널A

유부녀와 성관계를 맺고 딸까지 성추행한 가짜 도인의 실체가 공개됐다. /사진제공=채널A

유부녀와 성관계를 맺고 딸까지 성추행한 가짜 도인의 실체가 공개됐다.지난 18일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "사기꾼에게 가스라이팅 당하고 있는 엄마를 도와달라"는 딸의 사연이 소개됐다. 의뢰인의 어머니는 사주를 보러 갔다가 자신을 '염력과 텔레파시를 쓰는 도인'이라 칭하는 한 남성을 알게 됐다. 그는 "나는 미래의 운을 바꿔준다", "내가 손 놓으면 당신은 죽는다"는 말로 의뢰인의 어머니를 철저히 세뇌했다. 급기야 "잡귀를 쫓으려면 성관계를 해야 한다"며 부적절한 관계까지 맺었다.도인은 자신을 대기업 창업주의 혼외자라며 "그룹 비리 장부 4권을 갖고 있다"고 주장했다. 연예계 거물 등 사회 유력 인사들과 친분이 있다고도 말했다. "국수 요리로 특허를 냈다"며 의뢰인 모녀 명의로 사업을 하자고 부추겼다. 유부녀인 의뢰인 어머니에게 "그 남자와 살면 죽는다"며 이혼까지 종용했다.가짜 도인의 행태는 위험 수위를 넘었다. 의뢰인에 따르면 그는 "도인이 되기 전 한의사였지만, 과거 정권 당시 대통령을 조롱하는 글을 썼다가 안기부에 끌려가 자격을 박탈당했다"는 황당한 주장까지 늘어놨다. 공개된 영상에는 자신의 사무실에서 의뢰인 어머니에게 무면허 침 시술을 하는 모습이 담겨있었다. 정체를 알 수 없는 한약을 제조해 판매한 정황도 포착됐다.이에 남성태 변호사는 "의료법·약사법 위반은 물론 보건범죄단속법까지 적용될 수 있는 '종합 범죄 세트'"라고 지적했다. 가장 큰 충격은 도인이 "네 안에 있는 마귀를 빼야 한다"며 의뢰인까지 성추행했다는 사실이었다. 그 현장에는 의뢰인의 어머니도 함께 있었지만 오히려 딸이 아닌 도인의 편을 들었다.이를 본 김풍은 "진짜 쓰레기다. 인간도 아니다"라며 분노했다. 데프콘은 "너무 역겹다. 영화 '곡성'의 최종 마귀 같다"고 혀를 내둘렀다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr