피프티피프티 미니 4집 콘셉트 포토 / 사진 제공 = 어트랙트

피프티피프티 미니 4집 콘셉트 포토 / 사진 제공 = 어트랙트

그룹 피프티피프티가 달라진 모습으로 올해 첫 컴백에 나선다.피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 19일 올해 첫 컴백작인 네 번째 미니앨범 'Imperfect-I'mperfect(임퍼펙트-아임퍼펙트)'의 콘셉트 포토를 공개했다.사진 속 피프티피프티는 검은 의상을 입고 다크한 분위기를 자아냈다. 화려한 메탈릭 액세서리와 강렬한 메이크업으로 이미지 변신을 시도했다. 비닐막과 수조, 푸른 조명을 활용한 물속, 가상 공간에 갇힌 듯한 연출은 콘셉트에 대한 궁금증을 더했다.선공개곡 'STARSTRUCK(스타스트럭)'으로 새로운 음악적 색깔을 보여준 피프티피프티. 피프티피프티의 네 번째 미니앨범 'Imperfect-I'mperfect'는 다음 달 1일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr