배우 이수혁이 포즈를 취하고 있다. / 사진=이수혁 SNS

사진=이수혁 SNS

가수 지드래곤의 절친으로 알려진 배우 이수혁이 답답함을 호소했다.이수혁은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "소리 키라고 이 아저씨들아"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 빅뱅 멤버 지드래곤과 대성이 인스타 라이브 방송을 진행중인 모습. 그러나 일부 팬들이 "소리가 들리지 않는다"고 이야기했으나, 두 사람은 별다른 조치를 취하지 않았고, 이를 지켜본 이수혁이 두 사람을 향해 답답함을 호소하며 평소 두터운 친분을 인증했다.한편 이수혁은 1988년생으로 지드래곤과 동갑이다. 지난해 지드래곤이 이끌었던 MBC 예능 '굿데이'에 의리로 출연해 친분을 다시 한 번 과시했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr