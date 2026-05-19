'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진='취사병 전설이 되다' 캡처

'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진='취사병 전설이 되다' 캡처

배우 박지훈이 '취사병 전설이 되다'에서 정신을 잃고 쓰러졌다.지난 18일 방송된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 3회에서 강성재 역을 맡은 박지훈은 보직 변경 위기를 정면 돌파했다.앞서 강성재는 중대장 황석호(이상이 분) 대위를 설득하기 위해 돈가스를 만들었으나, 퀘스트 제한 시간 내에 호감도를 채우지 못해 전직에 실패했다. 그러나 부대에 예기치 못한 북한 주민의 귀순 사건이 발생했다. 이후 강성재가 튀겨낸 돈가스가 그의 마음을 움직이며 귀순을 결정짓는 결정적 계기가 됐다. 강성재는 공로를 인정받아 정식 취사병이 됐다.이후 강성재는 선임 윤동현(이홍내 분) 병장의 지도 아래 기본 칼질과 요리 숙련도를 쌓아나갔다. 그러나 부대에 국회의원과 사단장이 방문하는 검열 일정이 잡히며 또 한 번의 위기가 찾아왔다. 강성재는 특식 대신 명태순살조림을 준비했다. 과거 아버지가 가오리찜의 비린내를 토마토소스로 잡았던 기억을 떠올려 토마토소스를 활용한 '뽀모도로 명태순살조림'을 만들었다.방송 말미, 고급 레시피를 연속으로 사용한 강성재의 스태미나가 바닥을 보였다. 결국 강성재는 시스템 과부하 종료 알림과 함께 정신을 잃고 쓰러졌다.'취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr