류해준이 공범 가담을 고백했다./사진제공=ENA

류해준이 공범 가담을 고백했다./사진제공=ENA

배우 류해준이 '혜진이 사건' 은폐 공범자였다.지난 18일 방송된 ENA 월화드라마 ‘허수아비’ 9회에서 류해준은 현실의 벽 앞에 흔들리는 형사 ‘박대호’로 열연했다.이날 방송에서 대호는 평소와 달리 강태주(박해수 분)에게 선을 그으며 변화된 모습을 보였다. 혜진(이아린 분) 사건의 진실을 쫓는 태주를 만류하는가 하면, 수색 작업을 지휘하라는 지시에 “싫습니다. 솔직히 전요, 거기서 아무것도 안 나왔으면 좋겠어요”라는 진심을 내뱉었다.이어 대호가 숨겨온 진실이 밝혀졌다. 차시영(이희준 분), 장명도(전재홍 분), 도형구(김은우 분)의 압박에 못 이겨 혜진의 시신을 묻는 범행에 가담한 것. 수색 전날, 죄책감에 시신을 꺼내놓았지만 시신이 사라지자 당혹감을 감추지 못했다. 결국 이 모든 과정을 태주에게 들키며 대호는 벼랑 끝에 몰렸다.‘허수아비’ 10회는 19일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr