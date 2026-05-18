'짠한형' 전소미, '프로듀스101' 첫 촬영 당시 부담감을 고백했다.
18일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 아이오아이 멤버 전소미, 최유정, 청하, 유연정이 출연했다.
이날 멤버들은 아이오아이 활동 시절을 떠올리며 남다른 감회를 드러냈다. 아이오아이는 2016년 Mnet '프로듀스101'을 통해 결성된 프로젝트 그룹으로 약 10개월 활동 후 해체했다. 신동엽은 "10년이 지났는데도 그 얼굴 그대로 다시 모여 촬영하는 게 신기하고 좋다"며 반가움을 드러냈다. 멤버들 역시 활동 기간이 너무 짧았다며 입을 모았다. 특히 전소미는 "재결합해서 진짜 다행이다. 우리 재결합 못했으면 한이 맺혀서 죽어서도 못 떠났을 것 같다"고 솔직한 마음을 털어놨다. 이어 "귀신 돼서 계속 '픽미 픽미 픽미 업' 부르고 다녔을 것"이라고 덧붙여 현장을 폭소케 했다.
유연정 역시 "박수칠 때 떠나야 된다는 말이 있는데 우리는 박수 치려고 할 때 떠났다"며 "너무 아쉬웠는데 벌써 10년이 됐다"고 말했다. 특히 아이오아이는 데뷔 10년 만에 처음 공식 팬덤명이 생겼다고 밝혀 눈길을 끌었다. 멤버들은 "우리 한이 많다. 팬덤명도 없었고 제대로 소통도 못 했다"며 웃었다. 전소미는 '프로듀스101' 첫 촬영 당시 느꼈던 부담감도 솔직하게 고백했다. 그는 "'식스틴' 촬영 때 회사별로 다른 연습생 101명이 모여서 한 팀으로 활동하는 프로그램이 나온다고 해서 '저걸 누가 하냐, 망하겠다' 싶었다"며 "근데 결국 내가 나갔다"고 말해 웃음을 자아냈다.
이어 "100명이 트라이앵글 세트에 앉아 있는데 내가 마지막 순서로 들어갔다. 그 많은 눈이 다 나를 쳐다보는데 진짜 엄마 보고 싶었다. '엄마 여기 이상한 것 같아' 이런 느낌이었다"고 회상했다.
당시 JYP 연습생이자 트와이스 데뷔조로 알려져 있던 전소미는 남다른 시선도 감당해야 했다고. 전소미는 "인지도가 있는 상태로 출전하다 보니까 미운털이 좀 있었다"며 부담감을 털어놨다. 아이오아이 막내 전소미는 "예전엔 진짜 막내였는데 어느 순간 나보다 어린 연예인들이 생기더라"면서 "전에 한 아이돌에게 당연히 오빠라고 불렀는데 나보다 두 살 어리더라. '선배님 왜 그러세요'라는 말까지 들었다"고 털어놔 웃음을 안겼다.
한편 최유정은 소맥 한 잔 만에 얼굴이 빨개지며 웃음을 안겼다. 멤버들은 "갔다 갔어"라며 놀렸고, 유연정은 "유정이가 제일 빨리 취하는데 또 제일 빨리 깬다"며 애정을 드러냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
18일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 아이오아이 멤버 전소미, 최유정, 청하, 유연정이 출연했다.
이날 멤버들은 아이오아이 활동 시절을 떠올리며 남다른 감회를 드러냈다. 아이오아이는 2016년 Mnet '프로듀스101'을 통해 결성된 프로젝트 그룹으로 약 10개월 활동 후 해체했다. 신동엽은 "10년이 지났는데도 그 얼굴 그대로 다시 모여 촬영하는 게 신기하고 좋다"며 반가움을 드러냈다. 멤버들 역시 활동 기간이 너무 짧았다며 입을 모았다. 특히 전소미는 "재결합해서 진짜 다행이다. 우리 재결합 못했으면 한이 맺혀서 죽어서도 못 떠났을 것 같다"고 솔직한 마음을 털어놨다. 이어 "귀신 돼서 계속 '픽미 픽미 픽미 업' 부르고 다녔을 것"이라고 덧붙여 현장을 폭소케 했다.
유연정 역시 "박수칠 때 떠나야 된다는 말이 있는데 우리는 박수 치려고 할 때 떠났다"며 "너무 아쉬웠는데 벌써 10년이 됐다"고 말했다. 특히 아이오아이는 데뷔 10년 만에 처음 공식 팬덤명이 생겼다고 밝혀 눈길을 끌었다. 멤버들은 "우리 한이 많다. 팬덤명도 없었고 제대로 소통도 못 했다"며 웃었다. 전소미는 '프로듀스101' 첫 촬영 당시 느꼈던 부담감도 솔직하게 고백했다. 그는 "'식스틴' 촬영 때 회사별로 다른 연습생 101명이 모여서 한 팀으로 활동하는 프로그램이 나온다고 해서 '저걸 누가 하냐, 망하겠다' 싶었다"며 "근데 결국 내가 나갔다"고 말해 웃음을 자아냈다.
이어 "100명이 트라이앵글 세트에 앉아 있는데 내가 마지막 순서로 들어갔다. 그 많은 눈이 다 나를 쳐다보는데 진짜 엄마 보고 싶었다. '엄마 여기 이상한 것 같아' 이런 느낌이었다"고 회상했다.
당시 JYP 연습생이자 트와이스 데뷔조로 알려져 있던 전소미는 남다른 시선도 감당해야 했다고. 전소미는 "인지도가 있는 상태로 출전하다 보니까 미운털이 좀 있었다"며 부담감을 털어놨다. 아이오아이 막내 전소미는 "예전엔 진짜 막내였는데 어느 순간 나보다 어린 연예인들이 생기더라"면서 "전에 한 아이돌에게 당연히 오빠라고 불렀는데 나보다 두 살 어리더라. '선배님 왜 그러세요'라는 말까지 들었다"고 털어놔 웃음을 안겼다.
한편 최유정은 소맥 한 잔 만에 얼굴이 빨개지며 웃음을 안겼다. 멤버들은 "갔다 갔어"라며 놀렸고, 유연정은 "유정이가 제일 빨리 취하는데 또 제일 빨리 깬다"며 애정을 드러냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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