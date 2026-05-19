'하트시그널5' 6회는 19일 오후 10시에 방송한다. / 사진제공=채널A '하트시그널5'

'하트시그널' 6회에서는 두 번째 일본 데이트가 펼쳐진다. / 사진제공=채널A '하트시그널5'

'하트시그널5'가 두 번째 일본 데이트와 함께 '대혼돈 러브라인'을 예고한다. 전 회차 시청률 0%대라는 부진의 늪에 빠진 가운데, 급변하는 관계 속 시청자들의 마음을 사로잡으며 시청률1%대에 진입할 수 있을지 주목된다.19일 오후 10시 방송하는 채널A '하트시그널5' 6회에서는 '시그널 하우스' 입주자 8인이 일본 도쿠시마에서 두 번째 '일대일 데이트'에 돌입한다.앞서 강유경은 박우열과 '카풀'을 하며 극장 데이트까지 약속했지만, 그와 문자가 엇갈리면서 마음의 거리가 생겼다. 여기에 박우열이 '메기녀' 최소윤의 선택을 받아 데이트까지 하고 돌아오자, 강유경은 그에 대한 감정을 애써 무시하며 김성민에게 문자를 보냈다. 그러나 강유경은 이내 김민주에게 속마음을 털어놓으며 눈물을 보였다.이 가운데 강유경을 비롯한 입주자 8인은 일본 도쿠시마로 여행을 떠난다. 공항에 도착한 이들은 비행기 좌석을 두고 제비뽑기를 하고, 공교롭게도 강유경과 박우열이 나란히 앉게 된다. 두 사람은 어색한 기류 속에 대화를 시작하고 분위기는 점차 풀린다. 운명 같은 일본 여행을 계기로 강유경이 박우열에게 마음을 다시 열고 다가갈 수 있을지 이목이 쏠린다.김민주는 앞서 '일대일 데이트'를 했던 정준현과 비행기에서 나란히 앉게 된다. 김민주는 데이트 당시 "우리가 잘 맞을지 모르겠다"는 정준현의 말 때문에 복잡한 감정에 휩싸인 상태였다. 그날 이후, 처음으로 가깝게 앉게 된 두 사람이 이번 일본 데이트를 통해 오해를 풀 수 있을지 궁금증을 자아낸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr