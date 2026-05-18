텐아시아 DB

'21세기 대군부인' 주연 배우들이 결국 사과문을 올렸다.18일 변우석은 "주말 동안 행여 저의 말이 또 다른 피해를 주지 않을까 우려와 걱정을 했다"며 "작품으로 인해 불편함과 우려를 느끼신 분들께 무거운 마음을 담아 글을 올린다"고 적었다.이어 "작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고, 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다"며 고개를 숙였다.또 "시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 되었고, 배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 되었다"고 덧붙였다.변우석은 "'21세기 대군부인'과 이안대군을 아껴주시고 조언을 주셨던 모든 분들께 다시 한번 감사드린다"면서도 "앞으로 더욱 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다. 죄송하다"고 거듭 사과했다.아이유 역시 같은 날 "지난 며칠간 많은 시청자분들께서 남겨주신 말씀 하나하나를 꼼꼼히 읽어보았다. 작품의 주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁다"라고 적었다.이어 그는 "여러분께서 지적해 주신 드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지없이 반성하고 사과드린다"라며 "미리 문제의식을 제대로 갖지 못한 스스로가 부끄럽다"고 말했다. 그러면서 "끝까지 작품을 지켜봐 주시고 말씀 아끼지 않아 주신 모든 분들께 감사드린다. 앞으로 더욱 신중하고 철저한 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다"고 덧붙였다.지난 15일 방송된 '21세기 대군부인' 11회에서는 왕실 차남 이안대군(변우석 분)이 왕으로 즉위하는 모습이 공개됐다. 그러나 즉위식 장면에서 신하들이 자주국 군주에게 사용하는 '만세' 대신 제후국 표현인 '천세'를 외친 데 이어, 왕이 황제의 상징인 십이면류관이 아닌 구류면류관을 착용한 모습이 등장하며 역사 왜곡 논란이 일었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr