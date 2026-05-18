방송인 지석진이 '만학도 지씨' 진행을 맡고 있다. / 사진=텐아시아DB

'만학도 지씨' 9회가 5월 18일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스, TEO

넷플릭스 예능 '만학도 지씨'에서 지석진과 미미가 '초능력'을 주제로 유쾌한 토크를 펼친다. 물리학자 김범준 교수가 출연해 영화 속 상상으로만 여겨졌던 초능력의 세계를 과학적인 시선으로 풀어낼 예정이다. 투명 인간부터 텔레파시, 뉴럴링크 기술까지 다양한 이야기도 다뤄진다.18일 오후 5시 공개되는 넷플릭스 일일 예능 '만학도 지씨'(연출 정도담, 제작 TEO) 9회에는 물리학자 김범준 교수가 게스트로 출연한다. 이날 방송에서는 누구나 한 번쯤 상상해본 초능력의 세계를 과학적인 시선으로 풀어낼 예정이다.지석진은 "오늘은 내가 정말 좋아하는 주제"라며 시작부터 높은 관심을 보였다. 미미 역시 "7살 때까지는 초능력자가 있다고 믿었다"며 영화 '마틸다' 속 초능력 소녀를 떠올렸다. 하지만 김범준 교수는 "자연은 물리 법칙 안에서 움직인다"며 초능력의 존재를 단호하게 부정해 웃음을 자아낸다.이후 지석진과 미미는 "투명 인간은 가능하냐", "텔레파시는 현실에서 가능하냐" 등 질문을 쏟아내며 호기심을 드러낸다. 특히 영화 속에서만 가능할 것 같았던 '투명 망토' 기술에 대한 설명도 이어진다. 김범준 교수는 "투명 인간은 어렵지만, 투명 망토는 일부 구현되고 있다"며 실제 과학 기술 사례를 소개한다.하지만 이어지는 전문적인 설명에 지석진과 미미는 점차 혼란에 빠진다. 결국 지석진은 "저희를 이해시키려 하지 마라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.방송에서는 일론 머스크가 추진 중인 뉴럴링크 기술도 언급된다. 인간의 뇌와 컴퓨터를 연결하는 미래 기술에 대해 이야기를 나누던 미미는 "이건 가스라이팅보다 더 무섭다. 조종 아니냐"며 영화 '아이, 로봇'을 떠올려 공감을 자아낸다. 지석진은 사랑하는 사람의 마음까지 조종할 수 있는 상상을 펼쳤다가 "저 결혼했다"고 급히 수습해 폭소를 안긴다.영화 '어벤져스' 캐릭터들에 대한 과학적 분석도 이어진다. 김범준 교수는 "과학자의 시선에서는 그나마 아이언맨이 현실적"이라고 설명한다. 지석진은 드라마 '무빙' 속 노화 억제 능력을 언급하며 "늙지 않는 초능력을 갖고 싶다"고 말했고, 미미는 "선배님은 이미 노화가 없는 것 같다"고 재치 있게 받아쳐 훈훈한 분위기를 만들었다. 이에 김범준 교수는 "일종의 '영세븐티' 같은 개념이 가능해질 수도 있다"고 덧붙이며 미래 기술에 대한 기대감을 높였다.'만학도 지씨'는 쉽고 친근한 질문으로 지식의 문턱을 낮춘 생활 밀착형 지식 예능이다. 매주 월요일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr