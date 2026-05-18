사진=지나 SNS

가수 지나가 성매매 벌금형 논란 이후 10년 만에 다시 활동을 재개하며 근황을 전했다.18일 지나는 자신의 인스타그램에 "노래는 나의 가장 행복한 부분을 보여주게 해줍니다❤️"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 지나가 차 안에서 노래를 부르며 음악을 즐기고 있는 모습. 특히 지나는 "오랫동안 그 느낌이 어떤지 잊어버렸다"면서도 "하지만 조금씩, 음악이 나를 다시 나 자신을 찾아내는 데 도와주고 있다"고 근황을 알렸다.그러면서 지나는 "아직 하고 싶은 말이 너무 많다. 언젠가 마침내 제 이야기를 온전히 나눌 수 있을지도 모른다"며 "그때까지 나는 계속 정직하게 노래할 것"이라고 덧붙였다.지나는 최근 자신의 SNS를 통해 곡 작업 중인 근황을 지속적으로 전하며 컴백을 암시하고 있다.한편 지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아', 이후부터 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다.당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이후 지나는 "법이 그렇다 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr