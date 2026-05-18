손종원 셰프, '의사♥' 박은영 보고 울컥…신부는 웃는데 하객은 삐죽

손종원 셰프가 박은영의 결혼식에 참석했다.지난 17일 손 셰프는 신부 대기실에서 박은영과 사진을 찍은 모습을 게재했다. 박은영 셰프는 새하얀 웨딩드레스를 입고 우아함을 뽐냈다. 손 셰프는 평소 여동생처럼 챙긴 박은영을 위해 자리에 함께한 모습.한편 박은영은 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 중식 여신으로 출연해 얼굴을 알렸다. 현재 '냉장고를 부탁해'에 출연 중이다. 그는 지난 17일 서울 중구 장충동에 위치한 신라호텔에서 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 배우 하석진을 닮은 성형외과 의사로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr