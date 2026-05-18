최대훈이 '원더풀스' 손경훈을 맡아 밉상 캐릭터 연기를 선보였다. / 사진=텐아시아DB

최대훈이 '원더풀스'에서 까칠하지만 가족애가 있는 캐릭터를 소화했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최대훈이 '원더풀스'에서 밉상이지만 가족애를 품은 새로운 인물을 연기했다.18일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'에 출연한 배우 최대훈을 만났다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처 시리즈다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙 등이 출연하고 유인식 감독이 연출했다. 최대훈은 여기저기 끈끈하게 붙어버리는 해성시 대표 개진상 손경훈 역으로 분했다.최대훈은 전작 '이상한 변호사 우영우', '폭싹 속았수다'에 이어 또 한 번 밉상 인물을 맡게 됐다. 하지만 '원더풀스'만의 차별점이 있다고 강조했다.최대훈은 "손경훈은 이전에 맡은 까칠한 캐릭터들과 달리 가족애가 있다"고 설명했다. 그는 "아내에게 도시락 싸다 주고 딸을 애지중지하는 부분을 통해 가족애를 표현할 수 있어서 그간의 진상들과는 다른 부분일 것 같다"며 캐릭터에 대한 애정을 보여줬다.'원더풀스'는 지난 15일 넷플릭스를 통해 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr