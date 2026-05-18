최대훈이 '학씨 아저씨'로 알아봐 주는 사람들에게 감사한 마음을 전했다. / 사진제공=넷플릭스

최대훈이 드라마 '폭싹 속았수다' 영향으로 알아보는 사람이 많아졌다고 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최대훈이 자신을 '학씨 아저씨'로 알아보는 사람이 많다고 밝혔다.18일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'에 출연한 배우 최대훈을 만났다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처 시리즈다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙 등이 출연하고 유인식 감독이 연출했다. 최대훈은 여기저기 끈끈하게 붙어버리는 손경훈 역으로 분했다.최대훈은 '폭싹 속았수다'에서 맡은 부상길 역할로 자신을 알아보는 사람이 많아졌다고 말했다. 극 중 부상길의 입버릇이 '학씨'인데, 드라마가 인기를 끌면서 유행어가 됐다. 그는 "사람들이 나를 마주치면 대화를 신청하기 보다 '학씨'라고 하고 간다"며 "처음에는 당혹스럽기도 했는데 정신 차려보면 감사하고 좋은 일이더라. 가끔 나도 '학씨'로 대답한다"고 말해 웃음을 자아냈다.최대훈은 "'학씨' 워딩 자체는 부정적이고 위협적인 표현이다"고 말했다. 그러면서도 "하지만 나에게는 러블리하고 '만나서 반가워요'라는 다른 의미로 다가온다"며 역할에 대한 변함없는 애정을 내비쳤다.'원더풀스'에서 맡은 손경훈 역에 대해서는 "'학씨'처럼 반복적인 학습효과를 줄만한 단어나 몸짓은 따로 없었던 것 같다"고 언급했다. 그러면서 "작품을 보면서 시청자들이 내가 미처 인지하지 못한 포인트를 찾아주면 좋을 것 같다"고 당부했다.'원더풀스'는 지난 15일 넷플릭스를 통해 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr